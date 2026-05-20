Minister životného prostredia Tomáš Taraba odmieta pripustiť, že by nad ním materská strana lámala palicu. Na ostré vyhlásenia Slovenskej národnej strany (SNS) o jeho možnom stiahnutí z funkcie reaguje s chladnou hlavou. Špekulácie o svojom konci označuje za klebety a namiesto konfliktov sa odvoláva na svoje doterajšie manažérske výsledky i nedávnu verejnú podporu od samotného predsedu národniarov.
Prekvapenie a spomienka na Dankove chvály
Kríza vo vládnej koalícii a v radoch Slovenskej národnej strany naberá na obrátkach, no Tomáš Taraba (nominant SNS) sa snaží situáciu upokojiť. Na sociálnej sieti uviedol, že informácie o svojom odvolaní berie s veľkou rezervou a de facto im neverí. Opiera sa pritom o vyjadrenia straníckeho šéfa spred niekoľkých týždňov.
„Pred mesiacom pán predseda SNS verejne povedal, že som veľmi dobrý manažér na funkcii ministra. Ďakujem mu za túto podporu, ktorú mi vtedy adresoval. Preto neverím, že k požiadavke na moje odvolanie reálne prišlo. Som minister, čo nemá kauzy, rezort spravujem s množstvom šikovných ľudí, veľa z nich mi dokonca dal priamo pán predseda SNS a ak boli šikovní a osvedčili sa, sú vo funkciách.“
Politika nemá byť o klebetách
Zatiaľ čo centrála strany posiela ministrovi tvrdé odkazy cez médiá, on sám apeluje na upokojenie vášní. Podľa jeho slov by mala byť národná politika postavená na reálnom obsahu a výkone, a nie na permanentnom vyvolávaní vnútorných konfliktov.
„Preto beriem všetky zverejnené informácie s veľkou rezervou. Ľudia chcú od politikov riešenia a výkon, preto sa týchto klebiet nebudem zúčastňovať.“
Jadro sporu a výhrady národniarov
Reakcia šéfa envirorezortu prichádza bezprostredne po tom, ako Slovenská národná strana ponúkla jeho hlavu v rámci pripravovanej rekonštrukcie vlády. Strana voči nemu vzniesla sériu vážnych politických a manažérskych výhrad:
- Autonómne riadenie: Minister podľa strany už tri roky riadi rezort úplne samostatne bez akejkoľvek koordinácie s predsedníctvom.
- Personálna svojvôľa: Do dôležitých funkcií si má vyberať ľudí bez ohľadu na stranícke štruktúry a nominácie.
- Ignorovanie centrály: SNS tvrdí, že s ňou Tomáš Taraba dlhodobo nevedie žiadnu vecnú diskusiu o podstatných materiáloch, zákonoch a pripravovaných projektoch na ministerstve.
Tento verejný mediálny ping-pong medzi ministrom a jeho materskou stranou obnažuje hlboké komunikačné trhliny vo vnútri vládneho zoskupenia. Zatiaľ čo SNS hovorí o mocenskej svojvôli a ignorovaní centrály, Taraba umne hrá kartu úspešného, bezškandálneho technokrata zameraného na výkon. Ďalší vývoj a avizované koaličné rokovania čoskoro ukážu, či išlo len o demonštráciu politických svalov zo strany Andreja Danka, alebo je Tarabov koniec v exekutíve skutočne spečatený.