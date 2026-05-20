Spojené štáty opäť stupňujú tlak na komunistický režim v Havane. Bývalý kubánsky prezident a dlhoročný líder krajiny Raúl Castro čelí v USA historickej obžalobe za podiel na zostrelení civilných lietadiel spred tridsiatich rokov. Krok Trumpovej administratívy prichádza v čase, keď sa ostrovný štát zmieta v hlbokej ekonomickej kríze, ktorú dramaticky prehĺbilo nedávne zosadenie venezuelského lídra Nicolása Madura a následné ropné embargo.
Tiene minulosti a zostrelené lietadlá
O vznesení obvinenia voči 94-ročnému Raúlovi Castrovi informoval agentúru Reuters pod podmienkou anonymity vysokopostavený predstaviteľ administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pripravované justičné kroky voči kubánskemu exprezidentovi už minulý týždeň s odvolaním sa na svoje zdroje naznačila aj televízia CBS News.
Korene obžaloby siahajú tri dekády do minulosti. Hlavným dôvodom na stíhanie je tragický incident z roku 1996, keď kubánske vojenské letectvo zámerne zostrelilo dve civilné lietadlá patriace americkej exilovej skupine Brothers to the Rescue. Raúl Castro v tom čase pôsobil ako minister obrany vo vláde svojho brata Fidela Castra a za armádne velenie niesol priamu zodpovednosť.
Ropná slučka a tlak z Bieleho domu
Krok americkej justície nie je izolovaným aktom, ale dokonale zapadá do širšej mozaiky aktuálnej politiky Bieleho domu, ktorý otvorene presadzuje pád dlhoročného komunistického režimu na Kube. Prezident Donald Trump sa už v minulosti netajil úvahami o možnom „priateľskom prevzatí“ ostrova.
Situáciu kubánskeho režimu zhoršuje kolabujúca ekonomika, ktorá dostala tvrdý úder po udalostiach vo Venezuele z úvodu tohto roka. Zosadenie Nicolása Madura a bezprostredne uvalené ropné embargo zo strany Spojených štátov spôsobili na Kube kritický nedostatok surovín:
- Výpadok kľúčového spojenca: Venezuela dovtedy pokrývala približne polovicu všetkých kubánskych energetických potrieb.
- Zastavené dodávky: Od uvalenia embarga dorazil na Kubu iba jeden jediný ruský ropný tanker.
- Logistická kríza: Ďalšie záchranné plavidlo z Ruska už niekoľko týždňov uviaznuté stojí v Atlantickom oceáne.
Zámienka na ďalší mocenský zásah?
Hoci Raúl Castro pôsobil v prezidentskom úrade v rokoch 2008 až 2018 a v roku 2021 sa formálne vzdal aj postu lídra vládnucej Komunistickej strany, v zákulisí je naďalej vnímaný ako jedna z najvplyvnejších a najmocnejších postáv krajiny. Analytici agentúry Reuters poukazujú na zjavnú paralelu s nedávnymi krokmi USA v regióne.
„Obžaloba Castra ako lídra nepriateľskej krajiny USA sa nápadne podobá na obžalobu Nicolása Madura z obchodovania s drogami, ktorá 3. januára poslúžila ako priama zámienka na jeho zajatie priamo vo venezuelskom Caracase.“
Obvinenie čelnej postavy kubánskej histórie jasne signalizuje nekompromisný mocenský postoj Washingtonu a otvára dvere k ďalšej eskalácii. Ak bude americká administratíva postupovať voči Havane podľa nedávneho „venezuelského scenára“, obžaloba z 30 rokov starého zločinu môže byť len prvotným právnym predvojom pre radikálnejšie politické či silové kroky zamerané na definitívne zvrhnutie tamojšieho zriadenia.