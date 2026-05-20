Nemecká vláda je naďalej v neistote ohľadom avizovaného sťahovania amerických vojakov z európskeho kontinentu. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa zatiaľ Berlínu nedoručila žiadne konkrétne a záväzné plány. Rozhodnutie o stiahnutí tisícok vojakov prichádza po ostrej diplomatickej prestrelke medzi Bielym domom a nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom.
Čakanie na oficiálne potvrdenie
Po zasadnutí nemeckého parlamentného výboru pre obranu to v stredu potvrdil minister obrany Boris Pistorius. Podľa jeho slov nemá nemecká strana v rukách nič konkrétne a doterajšie informácie sa pohybujú len v rovine neoficiálnych správ o možnom znížení počtu amerických brigád v Európe.
„Stále nemáme žiadne skutočne spoľahlivé potvrdenie. Do akej miery to ovplyvní jednotky nasadené v Nemecku, sa ešte len uvidí.“
Diplomatický konflikt a počty vojakov
Napätie medzi Spojenými štátmi a Nemeckom eskalovalo po tom, ako nemecký kancelár Friedrich Merz verejne vyhlásil, že Irán v rámci rokovaní o ukončení konfliktu „ponižuje“ Washington. Následná reakcia nenechala na seba dlho čakať:
- Prvý oznam: Ministerstvo obrany USA začiatkom mája ohlásilo, že z Nemecka stiahne približne 5000 vojakov.
- Reakcia prezidenta: Donald Trump následne vyhlásil, že finálny počet stiahnutých vojakov bude ešte výrazne vyšší.
Postoj Severoatlantickej aliancie
K situácii sa vyjadril aj najvyšší veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe, generál Alexus Grynkewich. Ten v utorok ubezpečil spojencov, že plánované stiahnutie 5000 amerických vojakov nenaruší strategické obranné plány Aliancie. Generál však avizoval, že zmeny v rozložení síl budú pokračovať.
Odchod časti amerického kontingentu otvára novú kapitolu v európskej bezpečnostnej architektúre. Zatiaľ čo USA postupne upravujú svoju prítomnosť na starom kontinente, európski spojenci budú musieť nevyhnutne zrýchliť budovanie vlastných vojenských kapacít. Predpokladá sa, že presuny amerických síl budú pokračovať a Európa bude musieť prevziať oveľa väčší diel zodpovednosti za svoju vlastnú obranu.