Umelá inteligencia a rýchly technologický pokrok nezastaviteľne menia slovenský trh práce. Aby táto transformácia nepriniesla masívne prepúšťanie, štát spojil sily s odborármi a akademickou obcou. Výsledkom je nové Memorandum o spolupráci, ktoré má zamestnancov pripraviť na digitálnu budúcnosť a ochrániť ohrozené profesie.
Odpoveď na technologickú revolúciu
Dokument vo štvrtok slávnostne podpísal minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) spoločne s predsedom Technologického odborového zväzu Danielom Andráškom a podpredsedom Jurajom Martinským. Hlavným cieľom tejto iniciatívy je vytvoriť stabilný rámec pre rozvoj digitálnych zručností a zabezpečiť, aby automatizácia nebola na úkor zamestnanosti.
Dohoda definuje tri hlavné piliere ochrany a adaptácie trhu práce:
- Národný program re-skillingu: Kľúčový nástroj, ktorý pomôže pracovníkom získať nové digitálne zručnosti a pripraví ich na pozície, ktoré ešte len vzniknú v dôsledku technologického pokroku.
- Zavedenie AI governance: Implementácia európskych pravidiel pre bezpečné, transparentné a zodpovedné využívanie umelej inteligencie v praxi.
- Monitoring trhu práce: Systematické sledovanie pracovného prostredia s cieľom včas identifikovať sektory a profesie, ktoré sú najviac ohrozené automatizáciou.
Modernizácia, ktorá nikoho nenechá pozadu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) preberá v tomto procese rolu hlavného koordinátora. Prepájať bude analytiku trhu práce, odborné kapacity a implementačné projekty.
„Dnes robíme veľmi dôležitý krok v tom, ako Slovensko pristupuje k umelej inteligencii. AI už nie je budúcou témou, ale realitou, ktorá mení spôsob práce vo firmách aj vo verejnej správe. Umelá inteligencia je príležitosť, ktorá môže Slovensku priniesť vyššiu produktivitu a lepšie služby, ale len vtedy, ak ju budeme vedieť zodpovedne riadiť. Našou ambíciou je modernizovať krajinu bez toho, aby sme nechali niekoho pozadu.“
Ohrozené sú najmä centrá zdieľaných služieb
Rýchly nástup AI znepokojuje najmä zamestnancov v administratíve a službách. Šéf technologických odborárov upozorňuje, že transformácia sa priamo dotkne jedného z najdôležitejších pilierov našej ekonomiky.
„Centrá zdieľaných služieb zamestnávajú zhruba 42.000 zamestnancov a už dvadsať rokov sú pilierom našej ekonomiky. Teraz je tento sektor na rázcestí, pretože s nastupujúcou umelou inteligenciou bude mnoho pracovných miest v ohrození. Chceme sa pozrieť na týchto ohrozených zamestnancov a ponúknuť im možnosti rekvalifikácie. Tiež sa chceme rozprávať s firmami o tom, ako zabezpečiť, aby umelá inteligencia nielen zvýšila produktivitu a ziskovosť, ale aby z jej prínosov profitovali aj zamestnanci.“
Významnú úlohu pri zavádzaní opatrení do praxe zohrajú aj akademické kapacity. Odbornou a výskumnou činnosťou prispejú Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave, Technická univerzita (TU) v Košiciach a Univerzita Komenského (UK).
Podpis memoranda je jasným signálom, že štát si začína naplno uvedomovať sociálne a ekonomické riziká spojené s neregulovaným nástupom umelej inteligencie. Zameranie sa na masívnu rekvalifikáciu a podporu flexibilných foriem práce môže Slovensku pomôcť nielen zmierniť nevyhnutné otrasy na trhu práce, ale zároveň premeniť technologickú hrozbu na konkurenčnú výhodu v rámci európskeho priestoru. Rozhodujúca však bude rýchlosť, akou sa tieto teoretické rámce pretavia do reálnych projektov pre bežných zamestnancov.