Taliansky zbrojársky gigant Leonardo uzavrel s konzorciom Abu Dhabi Ship Building (ADSB) lukratívny kontrakt v hodnote stoviek miliónov eur. Dohoda, ktorá prehĺbi strategické partnerstvo s blízkovýchodnými dodávateľmi, zabezpečí kuvajtskému námorníctvu bojové systémy novej generácie a potvrdzuje rastúci vplyv európskych zbrojoviek v regióne.
Modernizácia kuvajtskej flotily
Spoločnosť Leonardo podpísala zmluvu v hodnote približne 320 miliónov eur s výrobcom lodí Abu Dhabi Ship Building (ADSB). Tento podnik je dôležitou súčasťou mohutného obranného konglomerátu Edge Group so sídlom v Spojených arabských emirátoch.
Kľúčové parametre aktuálneho kontraktu:
- Predmet dodávky: Námorné bojové systémy novej generácie.
- Cieľový zákazník: Program raketových člnov určených pre námorníctvo Kuvajtu.
- Historické pozadie: Dohoda priamo nadväzuje na úspešnú spoluprácu medzi talianskym dodávateľom a skupinami Edge a ADSB, v rámci ktorej už bolo dodaných viac ako 25 námorných plavidiel.
Komplexné riadenie vojnových operácií
Vedenie talianskeho gigantu v oblasti letectva a obrany neskrýva ambície posunúť svoje kapacity na novú úroveň. Ako pripomenuli zástupcovia koncernu, partnerstvo s emirátskymi lodenicami už dávno nepredstavuje iba dodávky izolovaných komponentov, ale komplexné služby pre moderné armády.
„Vďaka tomuto najnovšiemu kroku spoločnosť Leonardo spolu s Edge a ADSB dostáva na medzinárodnú scénu vysoko pokročilú schopnosť celkového riadenia vojnovej lode, ktorá pokrýva celé spektrum od integrácie systémov až po dodávku najmodernejších námorných platforiem.“
Zbrojovke raketovo rastú zisky
Úspechy na diplomatickom a obchodnom poli sa priamo odrážajú aj na vynikajúcej finančnej kondícii talianskeho výrobcu. V minulom roku stúpol celkový objem objednávok koncernu Leonardo o 13,5 %, čím dosiahol úroveň 23,8 miliardy eur. Paralelne s tým vzrástol prevádzkový zisk o 14,9 % na 1,752 miliardy eur.
Úspešné uzavretie megakontraktu pre Kuvajt je ďalším dôkazom masívneho zbrojenia v regióne Perzského zálivu. Spojenie špičkového európskeho inžinierstva s výrobnými kapacitami v Spojených arabských emirátoch ukazuje nový trend, v ktorom si západné zbrojovky poisťujú lukratívne trhy cez silné regionálne partnerstvá, čo im zaručuje nielen odbyt, ale aj dlhodobú finančnú stabilitu.