Napätie vo vnútri vládnej koalície eskaluje. Slovenská národná strana (SNS) sa verejne dištancuje od krokov vlastného nominanta, ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, a v rámci avizovanej rekonštrukcie vlády dokonca pripúšťa jeho výmenu. Dôvodom má byť dlhodobé ignorovanie materskej strany a plne autonómne riadenie dôležitého rezortu.
Autonómne riadenie a nulová diskusia
Vedenie Slovenskej národnej strany tvrdí, že minister Tomáš Taraba vedie svoj rezort už tri roky bez akejkoľvek koordinácie so stranou. Riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka, Zuzana Škopcová, potvrdila, že národniari odmietajú niesť zodpovednosť za kroky, o ktorých vopred nevedia a dozvedajú sa o nich až z médií.
„Slovenská národná strana zotrváva na svojom stanovisku, že minister životného prostredia už tri roky riadi predmetný rezort plne autonómne, vrátane personálnych nominácií, pričom dlhodobo nedochádza k žiadnej vecnej diskusii ani o podstatných materiáloch pripravovaných ministerstvom.“
Projekty, od ktorých dáva SNS ruky preč
Strana sa ohradila voči viacerým kľúčovým iniciatívam a témam, ktoré envirorezort pod Tarabovým vedením v poslednom období presadzuje. Ide predovšetkým o nasledujúce oblasti:
- Zonácia národných parkov: Strana sa v utorok ostro dištancovala najmä od pripravovaného návrhu zonácie Tatier.
- Energetické projekty: Výstavba nových veterných parkov, baterkární a prečerpávacích elektrární.
- Sankcie pre občanov: Pokuty udelené za nelegálne studne.
- Zahraničná reprezentácia: Netransparentné zahraničné pracovné cesty šéfa envirorezortu.
Zatiaľ čo SNS dáva od týchto krokov ruky preč, Tomáš Taraba po stredajšom rokovaní vlády vyhlásil, že si za svojím návrhom zonácie pevne stojí.
Napriek ostrej a verejnej kritike vlastného ministra deklaruje centrála SNS záujem na udržaní celkovej stability vládneho kabinetu, pričom avizuje pripravenosť na politické kompromisy s koaličnými partnermi. Otvorený konflikt však ukazuje na hlboké trhliny. Či tento vnútrostranícky spor vyústi do reálnej personálnej výmeny v ministerskom kresle, alebo zostane len pri politických hrozbách, ukážu až výsledky blížiacich sa rokovaní o rekonštrukcii vlády.