Okolo bezpečnosti slovenských zástupcov v Európskom parlamente sa strhla ostrá politická debata. Ministerstvo vnútra SR oficiálne potvrdilo, že daňoví poplatníci financujú štátnu ochranku pre europoslanca Ľuboša Blahu (Smer-SD). Rezort tak reagoval na tvrdú kritiku opozičného Hnutia Slovensko, ktoré pridelenie policajnej ochrany pre člena zákonodarného zboru EÚ ostro napadlo a žiadalo okamžité vysvetlenie. Vedenie ministerstva sa však odvoláva na utajené bezpečnostné hrozby.
Opozícia žiada vysvetlenie, poukazuje na papalášizmus
Celú kauzu otvoril bývalý minister vnútra a poslanec Národnej rady SR Roman Mikulec (Slovensko - Za ľudí) na včerajšej tlačovej konferencii v utorok 19. mája 2026. Mikulec verejne skritizoval súčasného šéfa rezortu vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) za to, že europoslancovi poskytol štátne výhody, na ktoré podľa neho nemá štandardný nárok.
Kritika opozičného Hnutia Slovensko sa opiera o nasledovné výhrady:
- Absencia štandardného nároku: Europoslanci nepatria medzi ústavných činiteľov, ktorým zo zákona automaticky prináleží nepretržitá ochrana Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií.
- Otázna efektivita: Opozícia spochybňuje, či sú finančné prostriedky vynakladané na ochranu poslanca v Bruseli a Štrasburgu využívané hospodárne.
- Výzva na transparentnosť: Hnutie Slovensko žiada rezort, aby jasne preukázal, prečo práve Ľuboš Blaha potrebuje štátnych bodyguardov.
Ministerstvo vnútra: Rozhodli sme na základe hrozieb
Reakcia vládnej moci na seba nenechala dlho čakať. Hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann dnes potvrdil, že Blaha skutočne s ochrankou po boku chodí. Pridelenie policajtov je však podľa rezortu plne v súlade s platnou slovenskou legislatívou.
Europoslanec Ľuboš Blaha má pridelenú ochranu ministrom vnútra v zmysle zákona o Policajnom zbore a podľa platného uznesenia vlády SR. Stalo sa tak na základe reálne zistených a vyhodnotených bezpečnostných hrozieb smerujúcich voči jeho osobe.
Ministerstvo však odmietlo zverejniť akékoľvek konkrétne informácie o tom, kto, ako alebo prečo sa mal známemu slovenskému politikovi vyhrážať. „Bližšie podrobnosti nie je možné uviesť z dôvodu utajenia,“ uzavrel hovorca Neumann. Právne predpisy totiž umožňujú ministrovi vnútra prideliť dočasnú ochranu akejkoľvek ohrozenej osobe, ak bezpečnostné zložky štátu vyhodnotia riziko útoku ako kritické.
Máj 2026 opätovne ukazuje, ako hlboko je slovenská spoločnosť a politická scéna polarizovaná. Otázka bezpečnosti politikov sa stala mimoriadne citlivou, pričom požiadavky na ochranu života narážajú na politický boj o transparentnosť verejných financií. Kým rezort vnútra trvá na utajení kvôli taktickej ochrane chránenej osoby, pre opozíciu zostane téma štátnej ochranky pre europoslanca vďačným terčom kritiky vládneho papalášizmu až do momentu, kým ministerstvo nepredloží aspoň základné kontúry hrozieb, ktorým musel poslanec čeliť.