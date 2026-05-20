Slovenská pošta čelí v týchto dňoch obrovskému náporu zákazníkov, ktorý na viacerých pobočkách po celom Slovensku spôsobuje dlhé čakacie doby. Tradičný výplatný termín dôchodkov a sociálnych dávok sa totiž nečakane preťal s doručovaním miliónov daňových výmerov od miestnych samospráv a dôchodkových prognóz zo Sociálnej poisťovne. Pošta okamžite posilňuje personál a motoristom aj peším odporúča triky, ako sa radom úplne vyhnúť.
Kedy sú pobočky najplnšie? Zamestnanci prosia o ohľaduplnosť
Extrémna koncentrácia dôležitých zásielok premenila polovicu mája 2026 na logistickú zaťažkávaciu skúšku. Podľa vedenia podniku sú pobočky preťažené najmä v konkrétnych časových slotoch. Klienti by si mali návštevu dobre načasovať.
Najväčší nápor zažívajú priehradky v týchto časoch:
- Ranná špička: Ihneď po otvorení pobočiek v ranných hodinách.
- Obedná pauza: V čase obeda, kedy si ľudia vybavujú záležitosti počas pracovnej prestávky.
- Popoludňajší vrchol: V najkritickejšom čase od 15:00 do 17:00 h, kedy sa ľudia vracajú zo zamestnania.
Špecialista pre styk s verejnosťou Slovenskej pošty Michal Petro upozorňuje, že predlžovanie radov má svoje opodstatnenie. „Zvýšená návštevnosť klientov v týchto časoch odzrkadľuje aj na dlhších čakacích dobách. Navyše, priehradkoví zamestnanci pracujú s finančnou hotovosťou a citlivými osobnými údajmi,“ vysvetlil. Vybavovanie ľudí si vyžaduje maximálnu presnosť, preto pošta žiada verejnosť o trpezlivosť a ohľaduplnosť voči pracovníkom za priehradkami aj v teréne. Stav je však nárazový a o pár dní pominie.
Žltý lístok v schránke? Na poštu vôbec nemusíte chodiť
Slovenská pošta v reakcii na krízovú situáciu zverejnila zoznam odporúčaní a digitálnych alternatív, ktoré ľuďom ušetria desiatky minút strávených v radoch. Mnohé úkony sa dajú vyriešiť priamo z obývačky.
Ak si poberáte sociálne dávky v hotovosti, nemusíte stáť v rade na svojej domovskej pošte. Dávky vám vyplatí ktorákoľvek pobočka na Slovensku, takže môžete využiť menej vyťažené pracovisko na dedinách či v menších mestách.
Ak si nájdete v schránke oznámenie o uložení zásielky (populárny žltý lístok), nemusíte hneď bežať na pobočku. Cez mobilnú aplikáciu, oficiálny web alebo telefonicky cez zákaznícke centrum môžete bezplatne požiadať o opakované doručenie listu či balíka poštovým doručovateľom priamo domov, prípadne o presmerovanie na adresu, kde sa reálne zdržiavate.
Využite aplikáciu a nonstop BalíkoBOXy
Pri posielaní bežných listov či balíkov štátny doručovateľ dôrazne odporúča prejsť do online priestoru. Ak využijete elektronický podací hárok (EPH) a zásielku online zaplatíte, na pošte ju už len bez čakania odovzdáte na vyhradenom mieste. Ideálnym riešením je tiež využitie nonstop dostupnej samoobslužnej siete BalíkoBOXov, kde rad nestojíte nikdy.
Pre tých, ktorí predsa len musia pobočku navštíviť fyzicky, odporúča pošta využiť mobilnú aplikáciu. Na poštách s vyvolávacím systémom si v nej viete v reálnom čase overiť aktuálny počet čakajúcich ľudí a podľa toho si návštevu naplánovať na pokojnejšiu hodinu. Počas víkendov sú navyše k dispozícii plynulejšie prevádzky v nákupných centrách a hlavné pošty vo veľkých mestách.
Máj 2026 jasne ukazuje, že prepojenie tradičnej papierovej byrokracie samospráv, Sociálnej poisťovne a výplaty dôchodkov dokáže v jednom momente paralyzovať kamenné pobočky. Slovenská pošta situáciu operatívne rieši posilami, no pre samotných občanov je tento nápor skvelou príležitosťou vyskúšať digitálne nástroje. Využitie mobilnej aplikácie, elektronických podacích hárkov či doručenia na zavolanie domov totiž dokáže ušetriť nielen čas zákazníkom, ale aj odľahčiť vyčerpaných pracovníkov za priehradkami.