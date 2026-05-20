Slovensko čaká výrazná zmena počasia, ktorá do našich končín prinesie pravé letné podmienky. Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) oznámili, že v najbližších dňoch bude na našom území dominovať prevažne slnečná obloha s minimom zrážok. Súčasný prílev teplého vzduchu vyvrcholí na prelome tohto a nasledujúceho týždňa, kedy s vysokou pravdepodobnosťou zaznamenáme vôbec prvý tohtoročný tropický deň.
Teploty už teraz dosahujú dlhodobý normál
Podľa aktuálnych meraní SHMÚ sa už dnes teploty na väčšine územia Slovenska vyšplhali nad príjemných 20 stupňov Celzia. Najteplejšie lokality na južnom Slovensku dokonca hlásia letných 25 stupňov Celzia. Tieto hodnoty sa momentálne pohybujú na úrovni dlhodobého priemeru alebo len tesne nad ním. Skutočný teplotný skok však ešte len príde.
Teploty sa už počas stredy vyšplhali na nad príjemných 20 stupňov Celzia; Foto: facebook.com/shmu.sk
Zlom v počasí ovplyvní predovšetkým vývoj nad európskym kontinentom:
- Presun tlakovej výše: Mohutná tlaková výš sa v najbližších dňoch začne presúvať cez alpskú oblasť a Nemecko až nad Severné more.
- Silné slnečné žiarenie: Vzduchová hmota v našej oblasti sa bude vďaka bezoblačnej oblohe a intenzívnemu slnku pozvoľna, ale nepretržite prehrievať.
- Teplá advekcia s okľukou: Do strednej Európy dorazí jemné prúdenie teplejšieho vzduchu od severozápadu. Tento vzduch má pôvod v južných a teplejších šírkach a k nám sa dostane okľukou, čo otepľovanie ešte viac umocní.
Na obzore je prvých 30 stupňov Celzia
Kombinácia týchto faktorov vyústi do mimoriadne horúceho záveru mesiaca. „Na konci tohto a na začiatku budúceho týždňa by už teplota v najteplejších oblastiach mohla atakovať tropických 30 stupňov Celzia,“ konkretizovali meteorológovia vo svojej predpovedi.
Ak teplota vzduchu na niektorej z oficiálnych staníc SHMÚ dosiahne alebo prekročí hranicu 30 stupňov Celzia, Slovensko zaznamená prvý tohtoročný tropický deň. Podľa meteorológov je takýto scenár v najteplejších lokalitách na prelome týždňov viac ako pravdepodobný.