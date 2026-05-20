Vládna koalícia čelí vážnemu vnútornému konfliktu. Slovenská národná strana (SNS) ostro zaútočila na vlastného nominanta a podpredsedu vlády Tomáša Tarabu. Strana odmieta jeho návrh zonácií národných parkov a tvrdí, že minister vedie rezort životného prostredia úplne autonómne a alibisticky. Taraba kritiku odmieta a zodpovednosť presúva na nominanta SNS Mareka Chovana, ktorý prípravu zonácií posledných šesť mesiacov priamo zastrešoval.
SNS hovorí o alibizme a odmieta politickú zodpovednosť
Rozbuškou v koaličnej strane sa stal pripravovaný návrh zonácií, na ktorého príprave sa SNS podľa vlastných slov vôbec nezúčastnila. Vedenie národniarov na čele s Andrejom Dankom vyjadrilo hlboké sklamanie z vyjadrení Tomáša Tarabu. Strana tvrdí, že minister s nimi o riadení ministerstva nediskutuje, robí si vlastnú personálnu aj odbornú politiku a značku SNS zneužíva len ako štít pred kritikou.
Národniari preto v máji 2026 sformulovali tvrdé požiadavky a varovania:
- Výzva na odchod: SNS priamo vyzvala generálneho tajomníka služobného úradu MŽP SR Marka Chovana, aby zvážil svoje ďalšie zotrvanie v bezprostrednej blízkosti ministra Tarabu.
- Ochrana vlastníkov pôdy: Strana žiada okamžité prehodnotenie prístupu k zonáciám. Chce záruky, že sa zachovajú práva minoritných vlastníkov v národných parkoch a zohľadnia sa záujmy všetkých dotknutých ľudí.
- Stopka od Bruselu: SNS varuje, že ak zonácia prejde v podobe, akú navrhuje Taraba, Európska komisia pravdepodobne neschváli čerpanie vyčlenených finančných prostriedkov.
Vedenie strany preto poslalo ministrovi oficiálnu pozvánku na najbližšie zasadnutie predsedníctva SNS, ktoré sa uskutoční 28. mája, kde bude musieť svoje kroky vysvetliť.
Taraba vracia úder: Návrh pripravoval človek SNS
Šéf envirorezortu Tomáš Taraba si však za pripraveným návrhom plne stojí a označuje ho za urobený veľmi dobre. Odmieta akékoľvek obvinenia z toho, že by dokument nahrával oligarchom alebo otváral dvere masívnej výstavbe vo Vysokých Tatrách. V reakcii na kritiku zo svojej materskej politickej platformy ukázal prstom na človeka, ktorého chcú národniari z ministerstva stiahnuť.
„Posledný polrok zastrešoval prípravu návrhu zonácií práve Marek Chovan, ktorý je oficiálnym nominantom SNS. On by mal preto vysvetliť, kde konkrétne sa návrh nastavil v prospech podnikateľských skupín, ako to tvrdí SNS,“ vyhlásil Taraba a zdôraznil, že materiál už úspešne prešiel Legislatívnou radou vlády SR bez jedinej pripomienky.
Máj 2026 tak prináša bizarnú situáciu, kedy koaličná strana útočí na úspech vlastného rezortu a hrozí rozpadom dôvery voči svojmu najviditeľnejšiemu ministrovi. Spor o národné parky ukazuje hlboké trhliny vo vzťahoch medzi Andrejom Dankom a Tomášom Tarabom. Či ide o reálnu snahu ochrániť drobných vlastníkov lesov, alebo o vnútrostranícky boj o moc pred blížiacim sa predsedníctvom SNS, ukážu až búrlivé debaty za zatvorenými dverami na konci mesiaca.