Okolo strategického projektu výstavby novej vojenskej nemocnice v Prešove sa rozpútal ostrý politický konflikt. Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po dnešnom rokovaní kabinetu rázne odmietol kritiku opozičného KDH, ktorá sa týka zmeny zhotoviteľa a údajného predraženia. Kaliňák označil kroky kresťanských demokratov za „účelové divadlo“ a nedostatok odborných skúseností. KDH naopak reaguje spustením procesu na jeho odvolanie v parlamente.
Zhotoviteľ chcel šetriť, stavebný dozor zasiahol včas
Celá kríza eskalovala v piatok 15. mája 2026, kedy Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, ktorá je oficiálnym obstarávateľom, oficiálne odstúpila od zmluvy s doterajším hlavným zhotoviteľom stavby. Podľa Roberta Kaliňáka išlo o nevyhnutný krok, ktorý dokazuje, že kontrolné mechanizmy štátu zafungovali správne.
Minister obrany pomenoval zásadné pochybenia, ktoré viedli k radikálnemu rezu:
- Nerealistická cena: Z doterajšieho postupu stavebnej firmy bolo jasné, že za pôvodne vysúťaženú cenu nebolo možné projekt takejto veľkosti reálne dokončiť.
- Snaha o šetrenie na úkor kvality: Stavebný dozor včas identifikoval, že zhotoviteľ sa na niektorých zásadných častiach objektu snažil viditeľne šetriť a nedodržiaval technologické postupy.
- Rýchla reakcia štátu: Úlohou obstarávateľa je chyby nachádzať a riešiť, čo sa podľa vicepremiéra aj stalo. Okamžite po odstúpení od zmluvy bola vypísaná úplne nová súťaž na definitívne dokončenie nemocnice.
Prechodné riešenie zachránilo desiatky miliónov
Aby sa obrovské stavenisko nezablokovalo, štát využil voľné kapacity a promptne uzavrel zmluvu o dielo na pokračovanie prác so spoločnosťou In Vest a jej štyrmi subdodávateľmi. Tento krok je hlavným terčom kritiky opozície, Kaliňák ho však dôrazne obhajuje.
„Ak by sa takáto stavba zastavila napríklad na rok, mohlo by to znamenať predraženie o desiatky, možno až stovky miliónov eur. Reči o neefektívnosti verejných prostriedkov sú zavádzajúce, výslednú sumu vygeneruje až nová transparentná súťaž,“ zdôraznil minister obrany s tým, že KDH chýbajú akékoľvek reálne skúsenosti s riadením veľkých infraštruktúrnych projektov.
Vicepremiér poukázal aj na názorovú schizofréniu opozičnej strany. Pripomenul, že v deň prerušenia prác kresťanskí demokrati hystericky žiadali garancie dokončenia nemocnice, a keď ministerstvo v priebehu pár dní našlo seriózne a funkčné riešenie ako v diele pokračovať, opäť to kritizujú.
KDH žiada Kaliňákovu hlavu a posiela podnety úradom
Opozičné KDH odmieta vládnu argumentáciu a mieni situáciu riešiť radikálnou parlamentnou cestou. Hnutie oznámilo, že v Národnej rade SR iniciuje mimoriadnu schôdzu s cieľom odvolať Roberta Kaliňáka z funkcie ministra obrany, pričom mu pripisuje plnú osobnú zodpovednosť za manažérske zlyhanie a chaos okolo prešovského projektu.
Kresťanskí demokrati navyše posielajú kauzu na prešetrenie nezávislým kontrolným orgánom:
- Podávajú oficiálny podnet na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), kde napádajú zákonnosť zadania zákazky na stavebný dozor.
- Smerujú podnet na Protimonopolný úrad SR (PMÚ), kde žiadajú preveriť postup a transparentnosť pri priamom zapojení pätice firiem do urgentného pokračovania stavby bez klasického tendra.
Máj 2026 premieňa prešovskú nemocnicu z očakávaného armádneho klenotu na horúce bojisko domácej politickej scény. Zatiaľ čo Robert Kaliňák obhajuje krízový manažment s cieľom zabrániť miliónovým škodám pri zakonzervovaní staveniska, opozícia hovorí o netransparentnom rozdávaní štátnych zákaziek spriazneným firmám. Rozuzlenie tohto napätého príbehu prinesie až kontrola ÚVO a výsledná cena, ktorú vygeneruje čerstvo vyhlásená verejná súťaž na dostavbu celého komplexu.