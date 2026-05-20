Ruské politické špičky reagujú na nové vojenské plány Kyjeva a ostré vyjadrenia z Pobaltia priamo z čínskej metropoly. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes v Pekingu ostro skritizoval vyhlásenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o pripravovaných júnových útokoch na ruské územie. Podľa Moskvy tieto kroky definitívne pochovávajú akékoľvek snahy o mierové rokovania. Kremeľ zároveň označil slová litovského šéfa diplomacie o útoku na Kaliningrad za „šialenstvo“.
Zelenského jún: Nový plán ofenzívy a kreatívne drony
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok oficiálne schválil komplexný plán útokov na ciele v Ruskej federácii, ktoré majú ukrajinské ozbrojené sily spustiť v júni. Zelenskyj deklaroval, že nadchádzajúci mesiac prinesie zásadný posun v mocenskej rovnováhe v prospech Ukrajiny. Kľúčovú úlohu v tejto stratégii zohráva bezpilotné letectvo:
- Údery v tyle nepriateľa: Ukrajina považuje za mimoriadne dôležité masívne útoky dronov hlboko na ruskom vnútroštátnom území.
- Májový úspech ako odrazový mostík: Máj 2026 bol podľa Kyjeva z hľadiska dronových operácií mimoriadne účinný.
- Kreatívna taktika: Technológia a spôsoby nasadenia bezpilotných lietadiel sa majú v júni rozvíjať novými, doposiaľ nevídanými „kreatívnymi spôsobmi“.
Kremeľský hovorca Dmitrij Peskov, ktorý aktuálne sprevádza ruského prezidenta Vladimira Putina na štátnej návšteve v Číne, tieto vyhlásenia rázne odmietol.
„V skutočnosti opäť a znova počúvame agresívne vyhlásenia. Nie sú to vyhlásenia, ktoré by prispievali k vytvoreniu ducha mierových rokovaní,“ reagoval Peskov.
Slová o zrovnaní Kaliningradu so zemou hraničia so šialenstvom
Ešte ostrejšiu rétoriku zvolil Peskov pri reakcii na pondelňajšie vyhlásenia litovského ministra zahraničných vecí. Kestutis Budrys v rozhovore pre prestížny švajčiarsky denník Neue Zürcher Zeitung otvorene hovoril o tom, že by Severoatlantická aliancia mala v prípade konfliktu demonštrovať silu priamo v ruskej exkláve.
Budrys doslova uviedol, že Európa nesmie podceňovať riziká konfrontácie a NATO musí Rusom ukázať, že dokáže preniknúť do ich malej pevnosti. „NATO má v prípade potreby prostriedky na to, aby zrovnalo ruské základne v Kaliningrade so zemou,“ vyhlásil litovský minister.
Podľa Peskova svedčia takéto slová o politickej zaslepenosti. „Toto vyhlásenie hraničí so šialenstvom. Nemyslím si, že by sa malo brať vážne. Skôr to svedčí o tom, akí sú tam zúriví politici,“ poznamenal hovorca Kremľa. Dodal, že pobaltské štáty dlhodobo zaujímajú až „chorobný protiruský postoj“, ktorý im bráni konať v ich vlastnom racionálnom záujme.
Máj 2026 jasne demonštruje, že Kaliningradská oblasť – vklisnená medzi Poľsko a Litvu – zostáva najcitlivejším sudom s pušným prachom v Európe. Táto vysoko militarizovaná ruská exkláva je v priamom dotyku s hranicami NATO a akákoľvek rétorika o jej vojenskej likvidácii okamžite vyvoláva varovné signály. Spojenie ukrajinských plánov na júnovú ofenzívu a pobaltského tlaku na Kaliningrad ukazuje, že napätie medzi Moskvou a Západom dosahuje v polovici roka 2026 nové maximum.