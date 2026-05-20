Banskobystrická polícia intenzívne pracuje na objasnení mimoriadne brutálneho prípadu násilnej trestnej činnosti. Vyšetrovateľ už poslal obvineného 37-ročného muža do väzby, no pre posun vo vyšetrovaní kriminalisti naliehavo potrebujú nájsť kľúčové vozidlo, v ktorom bola obeť niekoľko dní väznená.
Obeť väznil v kufri auta, žene sa podarilo ujsť
Banskobystrická krajská polícia prvýkrát informovala o prípade vo štvrtok 14. mája na sociálnej sieti. V ten deň sa 44-ročnej žene podarilo vyslobodiť sa zo zajatia a privolať si pomoc. Podľa doterajších zistení ju mal 37-ročný Banskobystričan Andrej zviazať a niekoľko dní väzniť v kufri osobného auta.
Polícia okamžite po prijatí oznámenia vyhlásila po mužovi celoštátne pátranie a požiadala o pomoc verejnosť. Už v sobotu 16. mája kriminalisti v súčinnosti s ďalšími zložkami podozrivého lokalizovali a zadržali.
37-ročného Andreja zadržali a postavili pred súd. Polícia však naďalej pokračuje v objasňovaní trestnej činnosti; Foto: facebook.com/KRPZBB
V nedeľu 17. mája sa muž postavil pred Okresný súd v Banskej Bystrici, ktorý rozhodol o jeho vzatí do väzby. 37-ročný Andrej čelí obvineniu z celej série závažných trestných činov:
- zločin obmedzovania osobnej slobody,
- zločin lúpeže,
- prečin ublíženia na zdraví,
- prečin nebezpečného vyhrážania,
- prečin neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku.
Polícia pátra po vozidle, má kradnuté značky
Hoci je páchateľ izolovaný v ústave na výkon väzby, polícia v stredu 20. mája zverejnila novú naliehavú výzvu. Pre prebiehajúce procesné úkony potrebuje bezodkladne dopátrať samotné vozidlo, ktoré slúžilo ako väzenie a miesto činu.
Informácie k hľadanému vozidlu:
- Ide o osobné motorové vozidlo typu Volkswagen T-Cross (VW T-Cross).
- Auto má s veľkou pravdepodobnosťou osadené tabuľky s evidenčným číslom (TEČ), ktoré boli odcudzené z iného motorového vozidla priamo v Banskej Bystrici.
Hľadané vozidlo môže mať osadené tabuľky s evidenčným číslom, ktoré boli odcudzené z iného auta; Foto: facebook.com/KRPZBB
Kriminalisti touto cestou žiadajú širokú verejnosť o maximálnu súčinnosť. Ak ste toto vozidlo v uplynulých dňoch niekde videli, viete, kde sa aktuálne nachádza, alebo máte akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť k jeho vypátraniu, neodkladne kontaktujte políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158.