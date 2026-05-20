Východné krídlo Európskej únie zažilo ďalší dramatický incident, ktorý vyvolal ostrú diplomatickú reakciu v Bruseli. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová otvorene vyhlásila, že Rusko a Bielorusko nesú „priamu zodpovednosť“ za sériu nebezpečných narušení vzdušného priestoru bezpilotnými lietadlami. Reagovala tak na vyhlásenie mimoriadnej vojenskej pohotovosti v Litve, ktorá na 15 minút úplne ochromila hlavné mesto Vilnius.
Vilnius v prísnej pohotovosti, stíhačky vo vzduchu
Litovská armáda dnes zalarmovala protivzdušnú obranu po tom, čo vojenské radary zachytili podozrivý objekt nad územím Bieloruska, ktorý smeroval k litovským hraniciam a vykazoval jasné charakteristiky vojenského dronu. Litovské vzdušné sily okamžite aktivovali do pohotovosti stíhacie lietadlá. Opatrenia zasiahli rozsiahle územie štátu:
- Pohraničné oblasti: Vojenská hrozba prieniku dronu bola najskôr vyhlásená pre štyri kľúčové okresy ležiace priamo na litovsko-bieloruských hraniciach.
- Hlavné mesto: Varovanie sa bleskovo rozšírilo na metropolu Vilnius a jej širšie okolie.
- Úplný kolaps dopravy: Armádne úrady v rámci štandardných preventívnych postupov na varovanie obyvateľstva kompletne zastavili pozemnú hromadnú dopravu vo Vilniuse a úplne ochromili prevádzku tamojšieho medzinárodného letiska.
Hoci bol poplach a prísne bezpečnostné opatrenia po približne 15 minútach zrušené, incident vyvolal obrovskú vlnu znepokojenia v celej Severoatlantickej aliancii.
Brusel sľubuje tvrdú a jednotnú odpoveď
Šéfka európskej exekutívy Ursula von der Leyenová reagovala na stupňujúce sa incidenty v Pobaltí mimoriadne tvrdým vyhlásením na sociálnej sieti X. Kremeľ a minský režim obvinila z vedomého ohrozovania civilného obyvateľstva na hraniciach EÚ.
„Verejné hrozby Ruska voči našim pobaltským štátom sú úplne neprijateľné. Rusko a Bielorusko nesú priamu zodpovednosť za drony ohrozujúce životy a bezpečnosť ľudí na našom východnom krídle,“ zdôraznila von der Leyenová.
Predsedníčka Európskej komisie zároveň ubezpečila pobaltských spojencov, že Západ nenechá ich bezpečnosť na vážkach. „Európa odpovie jednotne a rozhodne. Budeme pokračovať v posilňovaní bezpečnosti nášho východného krídla prostredníctvom silnej kolektívnej obrany a pripravenosti na všetkých úrovniach,“ doplnila v reakcii na stredajšie udalosti.
Máj 2026 potvrdzuje, že hybridný tlak na hraniciach Pobaltia prerastá do otvoreného vojenského rizika. Incident v Litve ukazuje, že aj krátkodobý prelet podozrivého telesa dokáže okamžite paralyzovať infraštruktúru európskeho hlavného mesta. Tvrdá rétorika Ursuly von der Leyenovej naznačuje, že Brusel už incidenty s dronmi nevníma len ako náhodné incidenty, ale ako koordinovanú provokáciu Ruska a Bieloruska, na ktorú bude musieť EÚ odpovedať hmatateľným posilnením protivzdušnej obrany na východnej hranici.