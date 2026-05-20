Európsky parlament vyslal slovenskej vládnej koalícii doposiaľ najtvrdší diplomatický varovný signál. Europoslanci na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu schválili ostrú rezolúciu, v ktorej oficiálne vyzývajú Európsku komisiu, aby posúdila vážne porušovanie základných hodnôt Európskej únie na Slovensku. V hre je opätovné zmrazenie eurofondov či žaloby na Súdnom dvore EÚ.
Parlamentná väčšina bije na poplach
Schválené uznesenie prešlo v 705-člennom pléne relatívne hladkou väčšinou. Za prijatie textu kritického voči Bratislave hlasovalo 347 poslancov, proti sa postavilo 165 zákonodarcov a 25 sa zdržalo hlasovania. Európski zákonodarcovia vyjadrili hlboké znepokojenie nad rapídnym zhoršovaním stavu demokracie, právneho štátu a nad systémovými nedostatkami, ktoré priamo ohrozujú finančné záujmy EÚ na našom území.
Hlasovanie prinieslo aj nečakaný taktický moment na slovenskej politickej scéne:
- Odmietavý postoj: Všetci prítomní slovenskí europoslanci z koaličných aj iných opozičných strán hlasovali jednotne proti uzneseniu.
- Taktický ťah PS: Europoslanci za opozičné hnutie Progresívne Slovensko (frakcia Obnovme Európu) sa na samotnom hlasovaní vôbec nezúčastnili, čím sa vyhli priamej konfrontácii.
Zrušenie NAKA a Špeciálnej prokuratúry pod paľbou
Brusel vo svojej kritike detailne pomenoval kroky súčasného slovenského kabinetu, ktoré považuje za deštruktívne pre spravodlivosť. Rezolúcia vyjadruje hlboké poľutovanie nad reformou trestného práva, ktorá priniesla drastické zníženie trestov za korupciu a skrátenie premlčacích lehôt.
Likvidácia kľúčových protikorupčných pilierov – Úradu špeciálnej prokuratúry (UŠP) a Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) – podľa europoslancov viedla v praxi k prudkému poklesu počtu vyšetrovaných káuz a fatálne oslabila stíhanie finančnej kriminality naviazanej na európske peniaze. Únia preto požaduje posilnenie nezávislosti slovenského súdnictva.
Od trestného práva až po Benešove dekréty
Štyri kľúčové oblasti európskej kritiky
Zoznam výhrad, ktoré Európsky parlament v máji 2026 sformuloval, je však omnoho širší než len kritika zmien v trestných kódexoch. Brusel detailne upozorňuje na nasledovné prehrešky voči európskym pravidlám:
- Zásahy do Ústavy SR: Europoslanci vyjadrujú vážne obavy zo zmien v základnom zákone štátu, ktoré smerujú k nadradenosti slovenského práva nad európskymi predpismi. Rezolúcia dôrazne vyzýva slovenské úrady, aby zaistili plný súlad ústavy s právom EÚ.
- Nové agrokauzy a netransparentná PPA: Dokument priamo spomína podozrenia z nezrovnalostí a masívneho zneužívania európskych peňazí pri realizácii projektov rozvoja vidieka a cestovného ruchu – ide o takzvané kauzy „luxusných haciend“. Parlament opätovne vyjadruje hlboké obavy v súvislosti s netransparentným fungovaním Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).
- Ohrozenie slobody a plurality médií: Európski zákonodarcovia bijú na poplach pred systematickým zhoršovaním nezávislosti novinárskej práce na Slovensku a snahami o okresávanie plurality informácií vo verejnom priestore.
- Porušovanie práv menšín a Benešove dekréty: Osobitné znepokojenie vyvolávajú kroky štátu namierené proti menšinám. Rezolúcia explicitne poukazuje na takzvané retroaktívne konfiškácie majetku na základe kolektívnej viny a povojnových dekrétov. Zároveň žiada vládu, aby urýchlene zlepšila ochranu základných práv LGBTQ+ osôb a Rómov.
Európsky parlament žiada Európsku komisiu, aby okamžite zintenzívnila cielené priame kontroly na Slovensku a kompenzovala tak oslabenie vnútroštátnych vyšetrovacích kapacít po zrušení NAKA.
Prijatý text jednoznačne inštruuje Európsku komisiu, aby využila celý arzenál svojich právomocí. V prvej fáze má uplatniť preventívne mechanizmy. Ak však vláda v Bratislave neustúpi a riadne podložené obavy budú pretrvávať, Brusel má siahnuť po donucovacích krokoch – od oficiálnych žalôb cez nútené vrátenie peňazí až po úplné pozastavenie platieb z európskych fondov.
Máj 2026 stavil slovenskú diplomaciu do mimoriadne defenzívnej pozície. Schválená rezolúcia už nie je len bežným politickým vyhlásením, ale detailným zoznamom prehreškov, ktorý slúži ako priame zadanie pre exekutívu Európskej únie na spustenie sankčných mechanizmov. Pre Slovensko sa tak otvára kritické obdobie, kedy bude musieť pred eurokomisármi obhájiť nielen kontroverznú novelu Trestného zákona, ale aj zásahy do ústavy či vlastníckych práv.