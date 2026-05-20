Slovenské podmienky pre zakladanie a uznávanie nových náboženských komunít smerujú pred najvyššiu súdnu inštanciu v krajine. Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský dnes na tlačovej konferencii oznámil, že na Ústavnom súde SR oficiálne napadol extrémne prísny cenzus pre registráciu cirkví. Súčasný limit 50 000 plnoletých členov podľa neho de facto likviduje náboženskú slobodu menšín.
Zákonný limit, ktorý robí registráciu nemožnou
Ombudsman Róbert Dobrovodský podal návrh na Ústavný súd SR už 12. mája. Žiada, aby sudcovia preskúmali súlad zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví s Ústavou SR a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Súčasná legislatíva totiž vyžaduje, aby nová cirkev preukázala, že sa k nej hlási najmenej 50 000 plnoletých občanov SR s trvalým pobytom na našom území.
Verejný ochranca práv priamo reagoval na podnet od občianskeho združenia Starokatolíci na Slovensku. Táto komunita dlhodobo funguje, no kvôli nesplniteľnému číselnému cenzu sa nemôže uchádzať o oficiálne uznanie. Dobrovodský upozornil na zásadné dôsledky chýbajúcej registrácie:
- Absencia právneho uznania: Menšie náboženské skupiny bez registrácie nemôžu od štátu získať ani základný status právnickej osoby ako náboženský subjekt.
- Obmedzenie náboženských úkonov: Neregistrované spoločenstvá narážajú na legislatívne prekážky pri oficiálnom organizovaní bohoslužieb a iných obradov.
- Zásah do základných slobôd: Stav, kedy štát neumožňuje menšinám legálne fungovať, neprimerane zasahuje do práva slobodne prejavovať svoju vieru spoločne s inými.
Nejde o destabilizáciu, ale o základné piliere demokracie
Ochranca práv ubezpečil verejnosť aj politickú scénu, že jeho krok nesmeruje k destabilizácii či ohrozeniu postavenia už uznaných a tradičných cirkví na Slovensku. Pripomenul, že na tento legislatívny extrém dlhodobo apeloval vo svojej výročnej správe smerom k poslancom Národnej rady SR a o jeho výhradách vopred vedelo aj Ministerstvo kultúry SR.
„Sloboda náboženského vyznania patrí medzi základné piliere demokratickej spoločnosti. Štát môže regulovať podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností, nemôže však nastaviť pravidlá tak prísne, že registrácia sa stane prakticky nedosiahnuteľnou,“ vyhlásil ombudsman.
Slovensko patrí v Európskej únii k absolútnym raritám s takto vysoko nastavenou latkou. Dobrovodský vo svojom podaní argumentuje aj autoritou medzinárodných inštitúcií – konkrétne odporúčaniami Benátskej komisie a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Obe organizácie opakovane deklarovali, že demokratické štáty by nikdy nemali podmieňovať právnu existenciu duchovných spoločenstiev neprimerane vysokým a nesplniteľným počtom veriacich.
Registráciou získavajú podľa ombudsmana cirkvi právnu subjektivitu a tak sa s nimi môže nakladať ako s právnymi partnermi, môžu si napríklad prenajať priestor na svoj náboženský obrad alebo môžu ich pastori navštevovať osoby vo väzniciach či nemocniciach.
Dobrovodský upozornil na to, že cieľom zvýšenia početného cenzu z 20.000 na 50.000 členov bolo „eliminovať špekulatívne registrácie cirkví s cieľom získania finančných príspevkov od štátu“. Ochranu verejných zdrojov nepovažuje za legitímny dôvod na obmedzenie slobody prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru. Stanovenie neprimerane vysokého početného cenzu na registráciu cirkvi či náboženskej spoločnosti nie je podľa neho priamo spôsobilé ochrániť verejné zdroje pred ich zneužitím.
Ombudsman sa nepovažuje za zodpovedného za tvorbu politík, neodporúča preto, aký počet členov by bol ideálny na podmienku registrácie. Dáva však do pozornosti český model. „Tam stačí, aby sa 300 ľudí prihlásilo k cirkvi a získajú subjektivitu. Ale napríklad v tom momente nemajú hneď prístup k peniazom, k pastoračnej starostlivosti. To až po určitom období, myslím, že je to desať rokov, keď sa osvedčia, etablujú. To znamená, že je aj model menej závažného zásahu do práv. Všetko sa dá, ale nie to takto tvrdo uťať,“ uzavrel.
Kaliňák: Tento krok je nebezpečný
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) nerozumie kroku verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského.
„Tomuto kroku naozaj nerozumiem a považujem ho za mimoriadne nebezpečný. Tento krok pána ombudsmana som skutočne nepochopil a ide sám proti Slovenskej republike," povedal po stredajšom rokovaní vlády Kaliňák. V prípade, že by ÚS SR vyhovel tejto žiadosti, budú sa musieť podľa Kaliňáka adekvátne brániť.