Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktoré spravuje Oravský hrad, vydalo na sociálnych sieťach urgentné varovanie. Na internete sa objavila podvodná stránka, ktorá zneužíva meno obľúbenej kultúrnej pamiatky a pod zámienkou súťaže o voľné vstupenky sa snaží od ľudí vylákať peniaze.

Podvodné odkazy a spoplatnené SMS správy

Falošný profil láka dôverčivých ľudí na výhru lístkov na hrad, no podmieňuje ju krokmi, ktoré môžu obete vyjsť draho. Správa múzea v príspevku na sociálnej sieti apeluje na verejnosť, aby v žiadnom prípade neklikala na odkazy šírené touto podvodnou stránkou.

Podvodníci na sociálnych sieťach zneužívajú meno Oravského hradu. Pod zámienkou súťaže sa snažia od ľudí vylákať peniaze; Foto: facebook.com/oravacastle

Zástupcovia hradu pripomínajú, ako funguje ich oficiálna súťaž:

  • Žiadne spoplatnené SMS: Súťaž o voľné vstupenky je bezplatná a organizátori od vás nikdy nebudú žiadať zasielanie akýchkoľvek spoplatnených textových správ.
  • Jednoduché podmienky: Skutočné podmienky súťaže sú vždy jasne uvedené v popise oficiálneho príspevku. Jediné, čo pre zapojenie musíte urobiť, je napísať do komentára, s kým by ste radi Oravský hrad navštívili.

Múzeum vyzýva k maximálnej obozretnosti

Internetoví podvodníci často kopírujú logá a vizuálnu identitu známych inštitúcií, aby pôsobili dôveryhodne. Oravské múzeum preto žiada priaznivcov o zvýšenú obozretnosť. „Prosíme, buďte obozretní,“ vyzvala kultúrna inštitúcia.

Množia sa aj podvody s dovolenkami

Pred ďalším typom online podvodov v máji varovala Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Tá na svojom webe upozornila na webovú stránku www.flytours.sk, ktorá vykazuje znaky podvodného správania a rizikového online predaja.

Hoci sa web prezentuje ako cestovná agentúra, ktorá sprostredkováva predaj dovoleniek pre iné cestovné kancelárie, inšpekcia odhalila vážne nezrovnalosti. Podľa inšpekcie v jej prípade nemožno vylúčiť, že dochádza k neoprávnenému používaniu cudzích firemných údajov s cieľom oklamať spotrebiteľa:

„Obsah webového rozhrania, spôsob prezentácie ponúk, nejasná identifikácia subjektu ponúkajúceho zájazdy, ako aj neobvykle nízke ceny zájazdov vykazujú znaky obdobné predchádzajúcim prípadom rizikového predaja zájazdov prostredníctvom online platforiem.“

SOI takto v minulosti upozorňovala aj na podozrivé portály www.alltours.sk, TrendTravel.sk a travelpremium.sk.

