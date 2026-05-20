Dlhoročná kauza neoprávneného poberania agrodotácií na východnom Slovensku, známa ako prípad „grófky“ z Michaloviec, pozná svoj definitívny verdikt. Najvyšší súd (NS) SR dnes uznal bývalú poslankyňu parlamentu za stranu Smer-SD Ľubicu Roškovú za vinnú. Odsúdil ju na dvojročný podmienečný trest a uložil jej prísne finančné aj reštrikčné sankcie. Rozsudok je právoplatný a nie je možné sa voči nemu odvolať.
Najvyšší súd sprísnil podmienky, no znížil trest
Najvyšší súd na dnešnom verejnom zasadnutí v Bratislave kompletne zrušil pôvodný verdikt prvostupňového súdu z roku 2024. Senát Najvyššieho súdu SR nanovo preformoval štruktúru trestu pre Ľubicu Roškovú, pričom pôvodný trojročný podmienečný trest zmiernil na 2 roky. Do rozsudku však zakomponoval nové obmedzenia a finančný postih.
Právoplatný trest pre exposlankyňu v máji 2026 pozostáva z týchto bodov:
- Odňatie slobody: Trest v trvaní 2 rokov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 3 rokov.
- Probačný dohľad: Odsúdená sa bude musieť počas celej trojročnej skúšobnej lehoty pravidelne hlásiť probačnému úradníkovi.
- Peňažný trest: Finančná pokuta vo výške 10 000 eur. V prípade, že by sa Rošková pokúsila tento trest zmariť alebo nezaplatiť, súd určil náhradný trest odňatia slobody na 1 rok natvrdo.
- Zákaz čerpania eurofondov: Absolútny zákaz uchádzať sa o akékoľvek finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie počas trvania skúšobnej doby.
PPA z konania vylúčili
Zásadným procesným zvratom v májovom rozhodnutí Najvyššieho súdu je fakt, že Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) nepripustil do tohto konkrétneho konania ako poškodenú stranu. To znamená, že štátna agentúra sa bude musieť náhrady spôsobenej škody domáhať v samostatnom civilnom konaní na súde.
Pôvodný verdikt Špecializovaného trestného súdu v Pezinku z roku 2024 pritom Roškovej prikazoval priamo nahradiť PPA škodu vo výške takmer 152 000 eur. Prvostupňový súd vtedy taktiež upravil právnu kvalifikáciu skutku, vďaka čomu sa obžalovaná vyhla hrozbe nepodmienečného väzenia a dostala trest na samej spodnej hranici sadzby, no s maximálnou päťročnou podmienkou, ktorú teraz NS SR skrátil.
Dotácie na parkoviská a letiská
Bývalá politička vládnej strany čelila obžalobe z poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a zo subvenčného podvodu. Celá kauza odštartovala pred ôsmimi rokmi, v roku 2018, po odhaleniach investigatívnych novinárov.
Podnikateľská firma Agro Porúbka, ktorej bola exposlankyňa konateľkou, podávala v rokoch 2016 a 2017 neoprávnené žiadosti o agrodotácie na priame platby na pôdu. Vyšetrovanie ukázalo, že spoločnosť brala masívne dotácie na pozemky, ktoré nevlastnila, neobhospodarovala, prípadne na plochy, ktoré vôbec neboli poľnohospodárskou pôdou – peniaze na rozvoj vidieka tak inkasovala napríklad na dedinské parkoviská, asfaltové plochy či dokonca bývalé letisko.
Máj 2026 tak prináša definitívnu bodku za jedným z najvypuklejších symbolov zneužívania poľnohospodárskych dotácií na Slovensku. Hoci verejnosť po odhaleniach z roku 2018 očakávala pre vplyvnú poslankyňu nepodmienečný trest odňatia slobody, upravená trestná legislatíva a modifikácia právnej kvalifikácie vyústili do podmienky. Peňažný trest a prísny zákaz približovať sa k európskym peniazom sú však pre niekdajšiu tvár Smeru na východe krajiny tvrdou ranou pre jej ďalšie podnikanie.