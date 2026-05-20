Severoatlantická aliancia čelí zásadným logistickým a politickým zmenám. Generálny tajomník NATO Mark Rutte dnes v Bruseli potvrdil, že postupné sťahovanie tisícov amerických vojakov z európskeho kontinentu žiadnym spôsobom neohrozí ani nenaruší existujúce obranné plány Aliancie. Vyhlásenie prichádza v čase rastúceho napätia medzi Washingtonom a európskymi spojencami.
Pentagón škrtá stavy v Nemecku aj Poľsku
Americké ministerstvo obrany odštartovalo v máji 2026 rozsiahlu redukciu svojej vojenskej prítomnosti v Európe. Tento krok je priamym dôsledkom rozhodnutia Bieleho domu znížiť celkový počet aktívnych amerických bojových brigád na starom kontinente zo štyroch na tri.
Redukcia vojenských kapacít USA sa v prvej fáze dotkne dvoch kľúčových krajín:
- Odchod z Nemecka: Spojené štáty v dohľadnej dobe stiahnu približne 5 000 vojakov dislokovaných na nemeckých základniach.
- Stopka pre Poľsko: Pentagón nateraz stopol a dočasne odložil plánované vyslanie viac než 4 000 príslušníkov elitnej bojovej brigády na poľské územie.
Rotujúce sily a štruktúrovaný ústup
Šéf NATO Mark Rutte sa snažil situáciu pred novinármi upokojiť na tlačovej konferencii v Bruseli, ktorá predchádza dôležitému zasadnutiu ministrov zahraničných vecí v Švédsku. Zdôraznil, že sťahovanie bude prebiehať maximálne koordinovaným a štruktúrovaným spôsobom.
„Pokiaľ ide o toto oznámenie týkajúce sa 4 000 až 5 000 vojakov, ide o rotujúce sily, ktoré nemajú vplyv na obranné plány NATO,“ vysvetlil Rutte.
Rovnaký názor obhajuje aj najvyšší veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe, americký generál Alexus Grynkewich. Ten potvrdil, že príkaz prezidenta Donalda Trumpa nezníži bojaschopnosť Aliancie. Grynkewich však otvorene naznačil, že európske štáty musia v blízkej budúcnosti očakávať ďalšie presuny a odchody amerických jednotiek.
Trump hrozí odchodom z Aliancie kvôli Iránu
Napriek ubezpečeniam armádnych špičiek vyvoláva náhle rozhodnutie Washingtonu hlboké geopolitické vrásky. Americký prezident Donald Trump stupňuje tlak na európske metropoly. Šéfovi Bieleho domu prekáža vlažný postoj Európy k prebiehajúcej americko-izraelskej vojne s Iránom a opakovane hrozí, že môže zvážiť úplné vystúpenie USA z NATO.
Debaty o tom, akým reálnym dielom by Spojené štáty prispeli k obrane Európy v prípade ostrého vojenského konfliktu, prebiehajú podľa Rutteho už viac než rok. Washington dlhodobo a nekompromisne žiada, aby Európania prevzali plnú finančnú aj materiálnu zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť. Sťahovanie vojsk je tak logickou reakciou na fakt, že európske štáty a Kanada v poslednom období konečne začali masívne zvyšovať svoje vlastné výdavky na obranu.
Máj 2026 tak definitívne uzatvára éru, kedy sa Európa spoliehala na bezpodmienečný americký bezpečnostný dáždnik. Trumpova doktrína núti európskych spojencov urýchlene budovať vlastné armádne kapacity. Hoci Rutte ubezpečuje o stabilite obranných plánov, reálny odchod tisícov amerických vojakov z nemeckých a poľských základní je jasným varovaním, že Európa musí začať brať svoju obranu smrteľne vážne.