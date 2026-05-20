Energetická nezávislosť a suverenita štátov sa stali ústrednými témami dnešných rokovaní vo Varšave. Maďarský premiér Péter Magyar po stretnutí so svojím poľským náprotivkom Donaldom Tuskom rázne vyhlásil, že každá členská krajina Európskej únie disponuje výsostným právom samostatne rozhodovať o tom, odkiaľ bude nakupovať svoje energetické suroviny.
Suverénne právo na energetický mix
Nový maďarský premiér Péter Magyar musel na spoločnej tlačovej konferencii čeliť priamym otázkam novinárov ohľadom kritických vyjadrení poľskej strany. Donald Tusk totiž dlhodobo ostro kritizuje tie európske štáty, ktoré aj v roku 2026 naďalej odoberajú fosílne palivá a suroviny z Ruské federácie.
Magyar obhájil postoj Budapešti s tým, že energetické smerovanie je plne v rukách jednotlivých vlád. Zároveň však ukázal pragmatický prístup, keď ocenil doterajšie obrovské úspechy Poľska pri odpájaní sa od ruských potrubí:
- Inšpiratívne Poľsko: Maďarská vláda oficiálne oceňuje poľské know-how a praktické skúsenosti s masívnou diverzifikáciou energetických zdrojov.
- Nová kapitola spolupráce: Budapešť vyjadrila jasný záujem o úzku kooperáciu s Varšavou pri posilňovaní energetickej bezpečnosti celého stredoeurópskeho regiónu.
Tusk: Bez energetickej slobody niet skutočnej suverenity
Poľský premiér Donald Tusk v reakcii rešpektoval fakt, že voľba dodávateľov surovín je individuálnym a suverénnym rozhodnutím každého jedného štátu. Vyslal však jasný diplomatický odkaz, v ktorom pripomenul riziká spojené s energetickou závislosťou na nepredvídateľných režimoch:
„Len úplná nezávislosť v oblasti energií môže zaručiť skutočnú a reálnu suverenitu našich štátov.“
Tusk zároveň prešiel od slov k činom a ponúkol Maďarsku podanú ruku. Oficiálne deklaroval, že Poľsko je v máji 2026 okamžite pripravené podporiť rozsiahly rozvoj regionálnej energetickej infraštruktúry. Varšava ponúka kapacity pre nové projekty, ktoré by pomohli posilniť energetickú stabilitu a bezpečnosť celého bloku Vyšehradskej štvorky vrátane Maďarska.
Máj 2026 tak ukazuje nový tón vo vzťahoch medzi Varšavou a Budapešťou. Hoci medzi oboma lídrami pretrváva rozdielny pohľad na rýchlosť a nutnosť okamžitého odstrihnutia sa od ruských zdrojov, namiesto predošlých verejných hádok nastupuje racionálny dialóg. Tuskova ponuka na zdieľanie infraštruktúry dáva Magyarovi reálnu alternatívu, ako diverzifikovať maďarský energetický trh bez straty politickej tváre.