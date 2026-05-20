Vyšehradská štvorka sa po rokoch hlbokej letargie dočkala nečakaného reštartu. Poľský premiér Donald Tusk a nový predseda maďarskej vlády Péter Magyar dnes na spoločnom stretnutí deklarovali jasnú vôľu obnoviť aktívnu spoluprácu v rámci zoskupenia V4. Cieľom novej éry má byť vrátenie politického výtlaku regiónu strednej Európy na pôde Európskej únie.
Návrat k spoločnému stolu po rokoch nezhôd
Vzťahy medzi Varšavou a Budapešťou prechádzali v uplynulom období turbulentným obdobím. Rozdielne geopolitické smerovanie predchádzajúcej maďarskej garnitúry a poľského kabinetu viedlo k takmer úplnému zmrazeniu vyšehradského formátu. Nástup Pétera Magyara do čela maďarskej exekutívy v roku 2026 však prináša zásadný obrat.
Poľský premiér Donald Tusk neskrýval optimizmus a prelomový moment pre strednú Európu okomentoval slovami:
„Dlhé, dlhé roky čakáme na ten moment, aby sme si znovu spolu s Maďarom, Slovákom a Čechom sadli za jeden stôl a rozprávali sa o tom, čo môžeme spolu urobiť pre naše národy a pre Európu.“
Tusk zároveň zdôraznil, že hoci boli vzťahy vlád ochladené, úprimné historické priateľstvo medzi samotnými Poliakmi a Maďarmi nikdy neutrpelo.
Tri hlavné piliere novej koordinácie V4
Lídri dvoch najväčších vyšehradských štátov sa v máji 2026 zhodli, že stredoeurópsky región musí začať v Bruseli opäť hovoriť jednotným a silným hlasom. Spolupráca sa má urgentne obnoviť v týchto kritických strategických oblastiach:
- Migračná politika: Spoločný postup pri ochrane vonkajších hraníc a jednotné presadzovanie regionálnych záujmov pri reformách azylového systému EÚ.
- Geopolitika a diplomacia: Zladenie pozícií voči medzinárodným partnerom a stabilizácia bezpečnostnej situácie na východnej hranici Aliancie.
- Energetická bezpečnosť: Koordinácia strategických energetických projektov, diverzifikácia trás a zabezpečenie stabilných dodávok pre priemysel strednej Európy.
Budapešť sľubuje partnerstvo Varšave, Bratislave aj Prahe
Maďarský premiér Péter Magyar potvrdil, že nová budapeštianska administratíva preberá plnú spoluzodpovednosť za budúcnosť regionálneho paktu. Vyhlásil, že Maďarsko bude vo všetkých kľúčových agendách spoľahlivým a konštruktívnym partnerom Poľska, Slovenska aj Českej republiky.
„Chceme, aby Vyšehradská štvorka opäť získala svoju niekdajšiu silu, lesk a vplyv v Európskej únii,“ podčiarkol Magyar, čím vyslal jasný signál aj smerom k Bratislave a Prahe, že Maďarsko sa vracia k proeurópskej regionálnej kooperácii.
Máj 2026 sa tak môže zapísať do kroniky strednej Európy ako moment, kedy V4 chytila druhý dych. Ak sa Tuskovi s Magyarom podarí do tohto nového dynamického prúdu úspešne vtiahnuť aj slovenských a českých partnerov, Vyšehradská skupina môže opäť reálne prehovoriť do najdôležitejších mocenských rozhodnutí v Bruseli.