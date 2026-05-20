Vnútrostranícky konflikt v Slovenskej národnej strane (SNS) sa vyostruje. Minister životného prostredia Tomáš Taraba dnes po rokovaní vlády rázne odmietol kritiku z vlastných radov a vyhlásil, že si plne stojí za novým návrhom zonácie národných parkov. Reagoval tak na prekvapivé utorkové vyhlásenie SNS, ktorá sa od jeho reformy verejne dištancovala.
Taraba vracia úder: Návrh vypracoval nominant samotnej SNS
Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) uviedol, že absolútne nerozumie výhradám, ktoré strana prezentuje v médiách. Žiada od vedenia SNS, aby predložilo konkrétne odborné argumenty. Poukázal pritom na dôležitý fakt – legislatívny návrh bez problémov prešiel včerajšou (19. 5.) Legislatívnou radou vlády bez jedinej pripomienky.
Taraba navyše odhalil personálne pozadie príprav, ktoré celú kritiku zo strany národniarov stavia do paradoxného svetla:
- Kuffova ročná práca: Prípravu zonácie podľa ministra rok a pol detailne zastrešoval štátny tajomník envirorezortu Filip Kuffa.
- Finále v rukách SNS: Posledného pol roka mal finálne legislatívne znenie pod kontrolou generálny tajomník služobného úradu MŽP SR Marek Chovan, ktorý je priamym nominantom SNS.
Šéf envirorezortu sa chce Chovana otvorene opýtať, kde presne sa mal návrh zonácie ohnúť v prospech oligarchov, ako to tvrdí centrála SNS.
Žiadna masívna výstavba v Tatrách nehrozí
Koaličná SNS v utorok ostro zaútočila na vlastného ministra s tvrdením, že Taraba koná na vlastnú zodpovednosť, nahráva podnikateľským skupinám a ignoruje pripomienky vlastníkov pozemkov v Tatrách. Taraba tieto obvinenia dôrazne odmietol a vyhlásil, že s oligarchami už dávno „urobil poriadok“ a garantuje, že v Tatranskom národnom parku (TANAP) po schválení reformy nenastane žiadny stavebný boom.
Minister zároveň novinárom detailne vysvetlil právnu podstatu a skutočný zmysel navrhovaného dokumentu:
„Zonácia nezakladá právny nárok na nič. Zonácia je nejaká vízia, nejaké skutkové konštatovanie, ale zonácia nie je papier, na základe ktorého môžete dôjsť na stavebný úrad a povedať, že idem niečo postaviť, lebo veď v zonácii sa hovorí, že teoreticky sa tu niečo stavať dá. Zonácia práveže toto nerobí.“
Zonácia má podľa neho priniesť do chránených území jasné pravidlá hry a transparentne zadefinovať, kde sa aký stupeň ochrany nachádza, čo doteraz v mnohých oblastiach chýbalo.
Máj 2026 tak prináša nečakané politické divadlo. Spor o zonáciu Tatier ukazuje hlboký rozkol medzi pragmatickým vedením ministerstva životného prostredia a centrálou SNS. Kým Taraba obhajuje projekt ako výborne pripravený dokument z dielne vlastných ľudí, strana sa snaží tému využiť na ochranu záujmov vidieckeho voličského jadra a vlastníkov pôdy, čo paralyzuje finálne schválenie reformy chránených území.