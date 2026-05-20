Ukrajinská armáda zasadila ďalší tvrdý úder ruskej energetickej infraštruktúre hlboko vo vnútrozemí. Strategická ropná rafinéria v meste Kstovo sa dnes stala terčom úspešného náletu bezpilotných lietadiel. K zodpovednosti za operáciu sa oficiálne prihlásil ukrajinský generálny štáb. Útok ochromil kľúčový uzol zásobujúci palivom hlavné mesto Moskva a vyvolal lokálnu evakuáciu školstva.
Zásah priamo do srdca rafinérie Lukoilu
K dramatičej udalosti došlo v stredu v skorých ranných hodinách v Nižnonovgorodskej oblasti. Ukrajinské spravodajské kanály Supernova+ a Exilenova+, na ktoré sa odvoláva prestížny denník Le Monde, zverejnili informácie, že útočný dron s dlhým doletom presne zasiahol technologické srdce podniku – primárnu spracovateľskú jednotku ELOU-AVT-6.
Gubernátor oblasti Gleb Nikitin potvrdil, že ukrajinský útok spôsobil rozsiahly požiar v dvoch priemyselných objektoch v okrese Kstovo. Podrobnosti o škodách síce úrady zamlčali, no miestni obyvatelia na sociálnych sieťach masovo zdieľali videá explózií a hustého dymu valiaceho sa z areálu gigantu Lukoil-Nižegorodnefteorgsintez.
Mesto v núdzovom režime, školy zatvorili
Vážnosť situácie a obavy z ďalších vĺn náletov prinútili ruskú civilnú správu k okamžitým radikálnym opatreniam v celom regióne:
- Dištančné vyučovanie: Všetky základné a stredné školy v Kstove v stredu bleskovo prešli na online výučbu z domu.
- Uzavretie predškolských zariadení: Miestne úrady oficiálne vyzvali rodičov, aby svoje deti v tento deň vôbec neposielali do jaslí a materských škôlok.
Pre rafinériu v Kstove nejde o novú skúsenosť. Celý petrochemický komplex sa ocitol pod paľbou ukrajinských vzdušných síl už v novembri 2025 a naposledy v apríli 2026. Opakované útoky potvrdzujú, že Kyjev systematicky likviduje ruské kapacity na spracovanie ropy.
Štvrtý najväčší producent benzínu v Rusku ochromený
Zasiahnutý závod má pre ruské vojnové hospodárstvo absolútne kritický význam. Podľa údajov agentúry Reuters ide o štvrtú najväčšiu rafinériu v krajine, pričom jej ročná spracovateľská kapacita dosahuje masívnych 17 miliónov ton ropy. Komplex produkuje viac ako 50 druhov ropných produktov.
Zásah do primárnej spracovateľskej jednotky je pre rafinériu kritický. Tieto komplexy sú technologicky tak citlivé, že deštrukcia jedného uzla dokáže reťazovo odstaviť a paralyzovať prevádzku celého gigantického areálu na celé týždne či mesiace.
Máj 2026 opäť dokazuje zraniteľnosť ruskej tlovej infraštruktúry. Ukrajinská stratégia asymetrickej vojny pomocou dronov s dlhým doletom prináša svoje ovocie. Systematickým ničením obrovských podnikov v európskej časti Ruska – od Volgogradu až po Leningradskú oblasť – Kyjev nielenže úspešne odrezáva Kremeľ od exportných príjmov, ale priamo paralyzuje zásobovanie okupačnej armády, ktorá je od plynulých dodávok palív stopercentne závislá.