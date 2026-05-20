Slovenský trh práce čelí v roku 2026 vážnemu paradoxu. Hoci drvivá väčšina firiem pristúpila k plošnému zvyšovaniu platov, viac než tretina zamestnancov nedokáže z mesačnej mzdy nič ušetriť. Ukázal to rozsiahly prieskum Mozaika pracovného trhu 2026, ktorý zrealizovali personálne agentúry Grafton Slovakia a Gi Group HR Services Slovakia.
Finančná neistota v číslach: Tretina ľudí nemá žiadny vankúš
Zber dát prebehol na začiatku roka 2026 (v januári a februári) na reprezentatívnej vzorke 866 zamestnancov a 120 zamestnávateľov. Výsledky odhalili hlboké rozdiely v tom, ako slovenské domácnosti zvládajú mesačné výdavky z aktuálnych príjmov.
Podľa záverov analýzy sa slovenskí pracovníci delia do troch odlišných kategórií:
- S rezervou vyjde 54 % zamestnancov: Mierne nadpolovičná väčšina dokáže po zaplatení všetkých výdavkov odložiť časť peňazí bokom.
- Od výplaty do výplaty žije 36 % zamestnancov: Viac než tretina ľudí s mesačnou mzdou síce tesne vyjde, no ostáva úplne bez rezervy.
- So mzdou nevyjde 10 % zamestnancov: Každý desiatky pracovník má príjem taký nízky, že mu nepokrýva ani základné životné náklady.
„A to je z pohľadu personalistu, ale i ekonomiky pomerne veľká skupina ľudí, ktorí sú ohrození nejakými nečakanými udalosťami,“ varuje projektová manažérka pre služby ľudských zdrojov zo spoločnosti Grafton Jana Vávrová.
Tlak na rast platov: Firmy pridávali, ľudia chcú viac
Nedostatočné finančné zázemie poháňa enormný tlak na zamestnávateľov. Prieskum Mozaika pracovného trhu 2026 potvrdil, že mzdové prehodnocovanie bolo pre firmy kľúčovou témou – mzdu v uplynulom období zvýšilo až 79 % podnikov. Napriek tomuto ústupu je hlad po vyšších príjmoch neutíchajúci a 44 % zamestnancov plánuje v najbližšom čase oficiálne požiadať svojho šéfa o ďalšie zvýšenie platu.
Benefity zažívajú krízu, polovica zamestnancov nemá nič
Prieskum priniesol prekvapivé zistenia aj v oblasti nefinančných odmien. Hoci sa zamestnávatelia často prezentujú pestrou ponukou výhod, realita na pracoviskách je odlišná. Celkovo 53 % pracovníkov uviedlo, že od firmy nedostáva vôbec žiadne benefity.
Ak už firmy nejaké výhody poskytujú (ide o necelú polovicu trhu), ich hodnota je skôr symbolická – najčastejšie dosahuje sumu do 20 eur mesačne. Do popredia sa preto dostávajú odmeny, ktoré zamestnancovi pomáhajú nepriamo. Podľa Jany Vávrovej sú stále žiadané benefity spojené s voľným časom, no extrémne na sile naberá flexibilita. Napríklad práca z domu (home office) nemá priamu finančnú hodnotu, no pre zamestnancov predstavuje neoceniteľný priestor na efektívne usporiadanie osobného a pracovného života.
Máj 2026 jasne demonštruje, že inflačná sekera z predchádzajúcich rokov zanechala na peňaženkách Slovákov trvalé stopy. Hoci firmy v snahe udržať si ľudí zvyšujú platové minimum, pre 46 % zamestnaneckého segmentu bez finančného vankúša zostáva situácia kritická a akýkoľvek nečakaný výdavok ich môže poslať do dlhovej pasce.