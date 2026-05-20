Aliancia reaguje na rastúcu hrozbu bezpilotných lietadiel a radikálne posilňuje bezpečnosť svojho sídla v Európe. Dcérska spoločnosť francúzskej IT skupiny Sopra Steria, CS Group, získala prestížny medzinárodný kontrakt na dodávku pokročilého antidronového systému. Ten bude priamo chrániť hlavný štáb Severoatlantickej aliancie (NATO) v Bruseli a taktiež rezidenciu jej generálneho tajomníka Marka Rutteho. Finančné detaily transakcie neboli zverejnené.
Srdce NATO ochráni osvedčený štít BOREADES
Francúzska CS Group uspela v mimoriadne tvrdej medzinárodnej konkurencii desiatok svetových výrobcov, ktorých Aliancia v rámci výberového konania posudzovala. Zmluva v máji 2026 počíta s bleskovou dodávkou a inštaláciou dvoch komplexných obranných systémov s produktovým označením BOREADES.
Tento technologický komplet predstavuje špičku v oblasti pasívnej aj aktívnej elektronickej ochrany. Podľa oficiálnej produktovej špecifikácie materskej korporácie Sopra Steria poskytuje trojstupňové krytie:
- Detekcia: Pokročilé radarové a optické senzory dokážu zachytiť aj tie najmenšie komerčné či vojenské drony na veľké vzdialenosti ihneď po ich štarte.
- Sledovanie: Systém v reálnom čase monitoruje trajektóriu letu narušiteľa a vypočítava predpokladané miesto jeho dopadu či záujmu.
- Zneškodnenie: BOREADES disponuje modulmi na kybernetické prevzatie kontroly nad strojom alebo prostriedkami rádioelektronického boja (rušením), ktoré bezpilotný aparát bezpečne eliminujú alebo prinútia pristáť.
Technológia preverená parížskou olympiádou
Antidronový systém z dielne CS Group nie je na trhu žiadnym nováčikom. Výrobca potvrdil, že v ostrej prevádzke je aktuálne nasadených už viac ako 50 týchto komplexov a takmer stovka ďalších sa momentálne nachádza vo výrobných halách.
Technológia má za sebou tie najnáročnejšie krstné skúšky v reálnych podmienkach masových podujatí. BOREADES bol kľúčovým pilierom vzdušnej bezpečnosti počas uplynulých olympijských hier v Paríži a pravidelne zabezpečuje aj oblohu nad francúzskou metropolou počas prestížnych vojenských prehliadok pri príležitosti Dňa dobytia Bastily.
Máj 2026 tak podčiarkuje zásadný zlom v uvažovaní o bezpečnosti kľúčovej infraštruktúry Západu. Konflikty na Ukrajine a na Blízkom východe definitívne ukázali, že lacné a ľahko dostupné drony predstavujú asymetrickú hrozbu najvyššieho kalibru. Ochrana najvyššieho muža NATO Marka Rutteho a bruselskej centrály pomocou francúzskej technológie je jasným dôkazom, že obrana pred útokmi z oblohy sa stáva absolútnou prioritou dňa.