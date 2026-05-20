Geopolitická os medzi Moskvou a Pekingom sa ešte viac upevňuje. Čínsky prezident Si Ťin-pching a jeho ruský náprotivok Vladimir Putin v Pekingu podpísali prelomové spoločné vyhlásenie o prehĺbení strategického partnerstva. Stretnutie najvyšších lídrov prichádza len niekoľko dní po tom, čo čínsku metropolu navštívil americký prezident Donald Trump.
Bezprecedentné vzťahy ako protiváha voči Západu
Šéf Kremľa Vladimir Putin hneď v úvode rokovaní vyhlásil, že rusko-čínske vzťahy dosiahli bezprecedentnú úroveň a preukazujú mimoriadne pozitívny vývoj. Označil ich za jeden z najdôležitejších stabilizačných faktorov na súčasnej medzinárodnej scéne. Čínsky vodca Si Ťin-pching doplnil, že obe veľmoci musia v dnešnej turbulentnej a nestabilnej dobe výrazne posilniť vzájomnú synergiu.
Podpísaný dokument ostro útočí na globálnu dominanciu Spojených štátov a ich spojencov. Prezidenti v texte spoločne deklarovali, že snahy niektorých štátov ovládať dianie vo svete ako za čias kolonializmu definitívne zlyhali, a varovali pred návratom k takzvanému „zákonu džungle“. Vyhlásenie striktne odmieta akékoľvek prejavy hegemónie a západnej politiky nátlaku.
Militarizácia EÚ a spoločné odsúdenie útokov na Irán
Lídri v máji 2026 vyjadrili hlboké znepokojenie nad konfrontačným kurzom západných demokracií. V texte sa objavili aj konkrétne geopolitické odkazy:
- Kritika Bruselu: Čína oficiálne vzala na vedomie pretrvávajúce obavy Ruska, ktoré poukazujú na stupňujúcu sa tendenciu Európskej únie k militarizácii.
- Blízky východ: Obe mocnosti rázne odsúdili nedávne americké a izraelské vojenské útoky na Irán, pričom ich označili za priame porušenie medzinárodného práva a vyzvali na okamžitý návrat k rokovaciemu stolu.
- Vojna na Ukrajine: Peking a Moskva sa zhodli na potrebe „odstrániť základné príčiny“ ukrajinského konfliktu, ktorý vypukol po ruskej invázii vo februári 2022. Kremeľ opätovne ocenil doterajší „objektívny a nezávislý postoj“ Číny.
Poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov spresnil, že detailné nuansy ukrajinskej krízy, situácie v Iráne a budúcich vzťahov s Trumpovou administratívou budú obaja lídri analyzovať v neformálnej atmosfére pri čaji.
Sila Sibíri 2: Zhoda na trase, termíny v nedohľadne
Paralelne s politickým vyhlásením prebiehali v Pekingu aj náročné ekonomické debaty delegácií. Kľúčovou témou bol strategický projekt obrieho plynovodu Sila Sibíri 2. Ten by mal v dĺžke 2 600 kilometrov prepravovať ruský plyn z polostrova Jamal cez územie Mongolska až k čínskym odberateľom, čím by Moskva nahradila stratené európske trhy.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však priznal, že rokovania zatiaľ finálny prelom nepriniesli. Strany nateraz našli zhodu iba v základných technických parametroch, akými sú finálna trasa a technologický spôsob výstavby. Presný harmonogram, kedy by sa malo začať s reálnou stavbou a dodávkami suroviny, zostáva podľa Peskova nateraz otvorený.
Spoluprácu v oblasti energetiky označil Putin za „hnaciu silu rusko-čínskej spolupráce“. Šéf Kremľa poznamenal, že Rusko je pripravené naďalej zabezpečovať plynulé dodávky ropy a plynu na čínsky trh.
„Rád by som poznamenal, že Rusko a Čína aktívne spolupracujú v oblasti energetiky. Naša krajina je jedným z najväčších exportérov ropy, zemného plynu - vrátane skvapalneného plynu - a uhlia do Číny. Samozrejme, sme pripravení naďalej spoľahlivo zabezpečovať nepretržité dodávky všetkých týchto surovín na rýchlo rastúci čínsky trh,“ zdôraznil ruský prezident, ktorého cituje agentúra TASS.
Agentúra DPA, odvolávajúc sa na údaje ruskej vlády, uviedla, že minulý rok dodalo Rusko Číne 101 miliónov ton ropy a 49 miliárd kubických metrov zemného plynu. Súčasne pripomenula slová ruského prezidenta, ktorý v Pekingu vyhlásil, že napriek nepriaznivým vonkajším faktorom vykazuje hospodárska spolupráca medzi Ruskom a Čínou dobrú dynamiku, keď za posledné štvrťstoročie sa obchod medzi oboma krajinami zvýšil tridsaťnásobne a už roky sa drží nad úrovňou 200 miliárd amerických dolárov.