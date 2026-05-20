Vládna koalícia čelí ďalšiemu vnútornému napätiu, tentoraz pre financovanie slovenskej kultúry a folklóru. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak dnes pred rokovaním vlády ostro skritizoval Fond na podporu umenia (FPU) a vyhlásil, že jeho rezort už odmieta suplovať úlohu fondu. Zároveň vyjadril otvorenú nespokojnosť s prácou ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej.
Folklór bez peňazí: Športový rezort stopol 800-tisícovú sanáciu
Finančný kolaps tradičnej kultúry sa stal hlavnou témou predstredajšieho brífingu. Podľa ministra Rudolfa Huliaka (nezávislý) je dotačný systém FPU natoľko nefunkčný, že v regiónoch dochádza k rušeniu kultúrnych podujatí. Bezprostredným impulzom pre jeho tvrdú reakciu bolo aktuálne zrušenie nemenovaného detského folklórneho festivalu pre nedostatok finančných prostriedkov.
Huliak pripomenul, že Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR muselo v uplynulom období masívne zasahovať, aby zachránilo slovenskú kultúrnu identitu. Rezort vyčlenil pre folklórne festivaly nasledujúcu pomoc:
- Sanovaná čiastka: Celkový objem mimoriadnych dotácií, ktoré Huliakov rezort nalial do folklóru v minulom a aktuálnom roku 2026, sa blíži k sume 800 000 eur.
- Koniec dotácií: Minister cestovného ruchu deklaroval, že s touto praxou definitívne končí. Rezort športu už nemieni niesť finančné bremeno, ktoré má zo zákona pokrývať fond spadajúci pod kultúru.
Malatincova novela ako záchranná brzdaRoman Malatinec (nezávislý). Ten opakovane varuje, že vinou byrokratického nastavenia a rozhodnutí FPU hrozí bezprostredný zánik celých segmentov tradičnej slovenskej kultúry.
Rýchlym riešením má byť ním predložená novela zákona o FPU, ktorá sa aktuálne nachádza v parlamente a má zásadne prekopať fungovanie a mechanizmus prerozdeľovania peňazí. Minister Huliak potvrdil, že so skupinou poslancov urobí všetko pre to, aby Malatinec svoju legislatívnu agendu úspešne dotiahol do konca.
Verejná kritika Šimkovičovej: Odvolá ju Fico?
Pravdepodobne najvýbušnejším momentom Huliakovho vyhlásenia v máji 2026 bola otvorená kritika do vlastných radov. Šéf rezortu športu priamo priznal nespokojnosť s riadením rezortu kultúry, na čele ktorého stojí Martina Šimkovičová (nominantka SNS).
Na priamu novinársku otázku, či by mala ministerka kultúry pre nefunkčnosť dotačných mechanizmov odísť zo svojej stoličky, však Huliak reagoval opatrne a zodpovednosť presunul na šéfa exekutívy:
„Som nespokojný s prácou ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Či by ju mal predseda vlády Robert Fico odvolať, je však otázka čisto pre pána premiéra.“
Máj 2026 tak obnažuje hlbokú krízu v riadení štátnej podpory pre umenie. Spor o to, či má Fond na podporu umenia prejsť radikálnou Malatincovou reformou, sa premenil na otvorenú politickú prestrelku, ktorá nielenže ohrozuje prežitie folklórnych súborov, ale opäť naštrbuje stabilitu vládneho bloku.