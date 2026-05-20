Okolo úteku stíhaných poľských politikov z Európy sa vyostruje medzinárodný škandál. Nový maďarský premiér Péter Magyar na úvod svojej oficiálnej návštevy Poľska vyhlásil, že jeho kabinet sa o odchode bývalého ministra spravodlivosti Zbigniewa Ziobra do Spojených štátov dozvedel až z médií. Do kauzy mali tajne zasiahnuť aj vysoké diplomatické miesta vo Washingtone.
Útek pred spravodlivosťou cez schengenskú bránu
Bývalý vplyvný poľský minister Zbigniew Ziobro, ktorý čelí obvineniam z vedenia organizovanej zločineckej skupiny a zneužívania štátnych dotácií, opustil európsky kontinent. Stalo sa tak po tom, čo koncom roka 2025 poľský Sejm schválil jeho zadržanie a politik následne utiekol do Budapešti, kde mu predchádzajúca vláda Viktora Orbána začiatkom roka 2026 urýchlene udelila medzinárodnú ochranu.
Súčasný predseda maďarskej vlády Péter Magyar v Krakove potvrdil, že Maďarsko opustil aj Ziobrov blízky spojenec a bývalý štátny tajomník Marcin Romanowski. Magyar však striktne odmietol, že by k odletu do zámoria došlo priamo z maďarského územia:
„Pozrel som sa na dostupné informácie a neexistuje žiadna stopa, že by odišli priamo z Maďarska alebo opustili Európu z našej krajiny. Podľa nášho názoru Ziobro a jeho manželka opustili Európu z inej krajiny v rámci schengenského priestoru. Nevieme, z ktorej krajiny presne cestovali do Spojených štátov amerických.“
Maďarský premiér dodal, že obaja poľskí politici odišli z Maďarska ešte pred jeho oficiálnou inauguráciou do úradu premiéra a prisľúbil, že Varšave poskytne všetky dostupné spravodajské informácie.
Americké víza na priamy rozkaz z Washingtonu?
Podľa odhalení, ktoré priniesol maďarský server 444.hu s odvolaním sa na svetovú agentúru Reuters, má útek poľských expolitikov hlboké diplomatické pozadie. Námestník ministra zahraničných vecí USA mal osobne vydať príkaz konzulárnej službe, aby prostredníctvom americkej ambasády v Budapešti urgentne vystavila Ziobrovi potrebné víza, čo mu umožnilo bezpečne odcestovať do USA.
Aktuálne informácie z poľských médií potvrdzujú úspešnosť tejto operácie:
- Zachytený v New Jersey: Zbigniewa Ziobra svedkovia v uplynulých dňoch osobne videli na medzinárodnom letisku Newark v štáte New Jersey.
- Smer Washington: New Jersey bolo podľa zistení novinárov len prestupnou stanicou a stíhaný exminister pokračoval v ceste priamo do hlavného mesta Washington.
- Obvinenia z korupcie: Ziobro v Poľsku čelí stíhaniu za masívne tunelovanie Fondu spravodlivosti, ktorý mal pôvodne pomáhať obetiam trestných činov, no peniaze mali končiť u spriaznených osôb strany Právo a spravodlivosť (PiS).
Máj 2026 tak prináša nečakané rozuzlenie poľsko-maďarskej krízy. Kým nová maďarská exekutíva pod vedením Pétera Magyara sa snaží od Orbánovho dedičstva v podobe ukrývania politických utečencov dištancovať a normalizovať vzťahy s Varšavou, záhadou zostáva, prečo americká administratíva pomohla človeku podozrivému z ťažkej korupcie ujsť pred spravodlivosťou.