Vážna dopravná nehoda v stredu ráno kompletne paralyzovala dopravu na hlavnom ťahu pod Tatrami. Na ceste I/18 v obci Jánovce (okres Poprad) došlo k zrážke osobného motorového vozidla s chodcom.
Chodec skončil v nemocnici, alkohol u vodiča nezistili
K incidentu došlo priamo v zastavanom území obce Jánovce na ceste prvej triedy. Podľa informácií prešovskej krajskej polície bol náraz natoľko silný, že na miesto okamžite privolali všetky záchranné zložky. Posádka rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) zraneného chodca po prvotnom ošetrení na mieste urgentne transportovala do najbližšej nemocnice.
Po zrážke auta s chodcom uzavreli cestu, na mieste sú pohotovostné zložky; Foto: facebook.com/KRPZPO
Vodič osobného auta vyviazol z kolízie bez fyzických zranení. Policajti u neho na mieste vykonali dychovú skúšku na prítomnosť alkoholu v dychu, ktorá skončila s negatívnym výsledkom.
Kvôli dokumentovaniu nehody a odstraňovaniu jej následkov policajné hliadky uzavreli cestu I/18 v oboch smeroch. „Žiadame vodičov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov polície,“ uviedla polícia.