Európska únia urobila kľúčový krok k odvráteniu hroziacej colnej vojny so Spojenými štátmi. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová dnes privítala dosiahnutie predbežnej dohody s Európskym parlamentom a Radou EÚ o legislatíve, ktorá má uviesť do praxe novú transatlantickú obchodnú zmluvu. Brusel sa tak ponáhľa, aby stihol ultimátum amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Dohoda z Turnberry mieri do finále pod tlakom ultimáta
Základy tejto zmluvy položila Ursula von der Leyenová a americký prezident Donald Trump už minulý rok počas osobného stretnutia v škótskom Turnberry. Vyjednávači kľúčových európskych inštitúcií v máji 2026 absolvovali maratónske, viac než päťhodinové rokovanie, aby dosiahli kompromisné znenie implementačnej legislatívy.
„Dohoda je dohoda a EÚ dodržiava svoje záväzky,“ uviedla šéfka EK na sociálnej sieti X. Zároveň vyzvala europoslancov na čo najrýchlejšie schválenie. Podľa zistení magazínu Politico by sa mal návrh dostať na stôl počas júnového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Čas sa pritom kráti, keďže Biely dom stanovil tvrdý termín – ak úprava nevstúpi do platnosti do 4. júla 2026, Washington zavedie likvidačné 25-percentné clá na európske automobily.
Bezcolný tovar výmenou za limity na clá
Nová obchodná dohoda zásadne prekresľuje transatlantické hospodárske vzťahy. Výmenný obchod medzi mocnosťami je postavený na dvoch hlavných pilieroch:
- Americký dovoz do EÚ: Európska únia umožní úplne bezcolný dovoz amerického priemyselného tovaru na svoj jednotný trh.
- Európsky export do USA: Spojené štáty sa výmenou za to zaviazali, že na väčšinu tovaru z EÚ uplatnia plošné clo s horným stropom maximálne 15 percent.
Brusel si nechal zadné dvierka: V hre je oceľ a hliník
Vzťahy medzi Washingtonom a Bruselom však zostávajú mimoriadne krehké. Portál Euronews upozorňuje na pretrvávajúce obavy európskych diplomatov, že Trumpova administratíva bude clá naďalej využívať ako geopolitickú zbraň na pretláčanie iných amerických záujmov.
Európski vyjednávači preto do dohody presadili dôležitú poistku. Ako informoval magazín Politico, Európska komisia bude mať právo na žiadosť europarlamentu alebo konkrétneho členského štátu celú dohodu okamžite suspendovať. Táto „ručná brzda“ sa zatiahne v prípade, ak Spojené štáty do konca roka 2026 reálne neznížia clá na európsku oceľ a hliník, ktoré zaťažujú európsky priemysel ešte z čias Trumpovho prvého funkčného obdobia.
Máj 2026 tak ukazuje pragmatický, no opatrný prístup Únie. Brusel sa pod hrozbou ekonomických sankcií na automobilový priemysel rozhodol Trumpovi ustúpiť v priemyselnom tovare, no v rukách si ponechal legislatívny bič pre prípad, že by Washington porušil svoje sľuby o oceli.