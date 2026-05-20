Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár odštartoval strategickú pracovnú cestu do severských štátov. Jeho program vo Fínsku kombinuje rokovania na najvyššej diplomatickej úrovni s podporou hospodárskej spolupráce, pričom cestu následne zavŕši kľúčovým zasadnutím Aliancie vo Švédsku.
Diplomatické rokovania v Helsinkách
Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) odcestoval v stredu ráno do Fínskej republiky. V Helsinkách absolvuje dôležité stretnutie s fínskou ministerkou zahraničných vecí Elinou Valtonenovou. Na pôde fínskeho parlamentu následne prebehnú diskusie s predsedom zahraničného výboru Johannesom Koskinenom.
„Partneri budú diskutovať o ďalšom prehĺbení slovensko-fínskych vzťahov, ako aj o aktuálnych európskych a zahraničnopolitických otázkach.“
Ekonomika a nový konzulát v Tampere
Kľúčovým bodom štvrtkového (21. mája) programu je presun ministra do fínskeho mesta Tampere. Tamojšia agenda sa výrazne zameriava na bilaterálny obchod a upevňovanie diplomatických väzieb s konkrétnymi cieľmi:
- Hospodárska spolupráca: Stretnutie s vedením Fínskej obchodnej komory s dôrazom na spoločné inovácie a nové investičné príležitosti.
- Rozšírenie zastúpenia: Slávnostné otvorenie Honorárneho konzulátu Slovenskej republiky v meste Tampere, čo prispeje k zintenzívneniu regionálnych vzťahov.
Návšteva severského regiónu vyvrcholí v piatok (22. mája) vo švédskom meste Helsingborg, kam sa Juraj Blanár presunie na zasadnutie ministrov zahraničných vecí členských štátov Severoatlantickej aliancie (NATO). Táto časť cesty jasne podčiarkuje bezpečnostný a spojenecký rozmer diplomatickej misie. V čase pretrvávajúcej geopolitickej nestability je prítomnosť Slovenska na podobných aliančných formátoch dôležitá pre deklarovanie spoločného postupu a pre koordináciu obranných priorít na európskom kontinente.