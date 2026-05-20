Európsky parlament a Rada Európskej únie nadránom našli zhodu na implementácii kľúčového, takmer rok starého obchodného dohovoru so Spojenými štátmi. Dohoda prichádza po stupňujúcom sa tlaku Bieleho domu a priamej hrozbe prezidenta Donalda Trumpa, ktorý avizoval zavedenie likvidačných ciel na európske automobily, ak by Brusel nekonal do 4. júla.
Ultimátum z Bieleho domu zabralo
Napäté rokovania sa podarilo uzavrieť len dva týždne po tom, čo americký prezident Donald Trump pohrozil uvalením 25-percentných ciel na autá z Európskej únie. Podmienkou na odvrátenie otvorenej obchodnej vojny bolo definitívne prijatie dohody, ktorú americký líder vyrokoval s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou ešte vlani v júli v škótskom stredisku Turnberry.
Čo prináša nová obchodná dohoda?
- Bezcolný prístup: Americký priemyselný tovar získa výhodu bezcolného dovozu na európske trhy.
- Strop na clá: Spojené štáty sa výmenou zaviazali uplatňovať na väčšinu európskeho dovozu plošné clo s maximálnym horným limitom 15 percent.
- Časová rezerva: Okamžitá implementácia odvráti zavedenie prísnejších sankcií, ktorých termín bol striktne stanovený na 4. júla.
Záväzky sa plnia, no napätie pretrváva
K implementácii dohody sa pozitívne vyjadril cyperský minister obchodu Michael Damianos, ktorý tento krok označil za dôkaz zodpovedného prístupu Európy k transatlantickým vzťahom.
„Udržiavanie stabilného, predvídateľného a vyváženého transatlantického partnerstva je v záujme oboch strán. Európska únia si dnes plní svoje záväzky.“
Napriek dočasnému zažehnaniu krízy zostávajú vzťahy medzi Bruselom a Washingtonom vysoko krehké. Medzi európskymi lídrami pretrvávajú obavy, že americká administratíva si z colnej politiky urobila trvalý nástroj politického nátlaku. Ak Európa v budúcnosti nevyhovie iným strategickým požiadavkám USA, hrozba ciel môže byť kedykoľvek opäť rýchlo aktivovaná.