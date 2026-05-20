Ruský prezident Vladimir Putin a čínsky líder Si Ťin-pching odštartovali v Pekingu kľúčové spoločné rokovania. Ich stretnutie vo Veľkej sále ľudu má demonštrovať pevnosť a bezprecedentnú úroveň rusko-čínskeho spojenectva, a to len niekoľko dní po ostro sledovanej návšteve amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne.
Privítanie na červenom koberci a prvé slová
Si Ťin-pching privítal Vladimira Putina v Pekingu na červenom koberci. Po podaní rúk a štátnych hymnách v podaní vojenskej kapely obaja lídri absolvovali 15-minútový uvítací ceremoniál, po ktorom sa okamžite presunuli do Veľkej sály ľudu na uzavreté rokovania. Šéf Kremľa pri tejto príležitosti zdôraznil, že vzťahy oboch krajín sú na historickom maxime, a zároveň pozval svojho čínskeho náprotivka na oficiálnu návštevu Ruska v budúcom roku.
Detaily návštevy a zloženie delegácie
- Časový harmonogram: Putinov špeciál pristál v Číne v utorok krátko po 23.15 h miestneho času (17.15 h SELČ).
- Početný tím: Delegácia ruského prezidenta sa skladá z 39 osôb.
- Zastúpenie elít: Súčasťou tímu sú kľúčoví podpredsedovia vlády, ministri a vedúci predstavitelia strategických ruských štátnych i súkromných podnikov pôsobiacich na čínskom trhu.
Ekonomika a suroviny v centre pozornosti
Témou číslo jeden je vzájomný obchod a ekonomická stabilita. Ruský líder počas rokovaní nešetril chválou na adresu vývoja bilaterálnej spolupráce, ktorá podľa neho odoláva aj globálnym tlakom.
„Aj napriek nepriaznivým vonkajším faktorom naša hospodárska spolupráca ukazuje silný a pozitívny vývoj. Uprostred krízy na Blízkom východe si Rusko naďalej udržuje svoju úlohu spoľahlivého dodávateľa surovín a Čína úlohu zodpovedného spotrebiteľa.“
Demonštratívne utužovanie rusko-čínskych vzťahov prichádza v strategicky mimoriadne citlivom období. Peking a Moskva týmto stretnutím – len tesne po odchode amerického prezidenta – vysielajú jasný signál medzinárodnému spoločenstvu, že ich ekonomická a politická os zostáva stabilná, pričom vzájomná závislosť oboch veľmocí sa naďalej prehlbuje.