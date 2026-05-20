Americká popová ikona a oscarová herečka Cher dnes oslavuje svoje 80. narodeniny. Umelkyňa arménskeho pôvodu, ktorá počas svojej viac než šesťdesiatročnej kariéry dobyla hudobné rebríčky, filmové plátna aj televízne obrazovky, neprestáva fascinovať publikum po celom svete. Jej nedávne uvedenie do Rokenrolovej siene slávy len podčiarkuje jej nezmazateľný vplyv na svetový šoubiznis.
Od náročných začiatkov k osudovému stretnutiu
Cher, rodným menom Cherilyn Sarkisianová, sa narodila 20. mája 1946 v kalifornskom meste El Centro. Svoj nezameniteľný exotický vzhľad zdedila po rodičoch s arménskymi, írskymi a nemeckými koreňmi. Hoci v detstve trpela nediagnostikovanou dyslexiou, nevzdala sa svojho sna stať sa herečkou, pričom jej obrovským vzorom bola Audrey Hepburnová.
Vo veku 16 rokov odišla zo školy a presťahovala sa do Los Angeles. Práve tam spoznala muža, ktorý jej zmenil osobný aj profesionálny život – amerického speváka Salvatora „Sonnyho“ Bona. V roku 1964 sa zosobášili a okamžite začali pracovať na spoločnej hudbe.
Prelomové hity a televízny triumf
Hoci jej prvá nahrávka „Ringo I Love You“ (1964) ešte nezaznamenala úspech, o rok neskôr ju vďaka ikonickému duetu so Sonnym „I Got You Babe“ spoznal celý svet. Ich popularita raketovo stúpala a do roku 1967 predali po celom svete neuveriteľných 40 miliónov kópií albumov.
Koncom šesťdesiatych rokov prišiel mierny úpadok, no skutočný zlom nastal v roku 1971. Dvojica dostala vlastnú televíznu reláciu „The Sonny and Cher Comedy Hour“, ktorá lámala rekordy sledovanosti a Cher vyniesla Zlatý glóbus (1974) za najlepšiu herečku v oblasti televíznej a hudobnej zábavy. V tomto období prekvitala aj jej sólová dráha s hitmi ako „Gypsys, Tramps & Thieves“ či „Dark Lady“.
Kľúčové míľniky bohatej kariéry
- Filmové úspechy: Za rolu vo filme „Pod vplyvom splnu“ (1987) s Nicolasom Cageom získala Oscara. Žiarila aj v snímkach „Silkwoodová“ (1983) s Meryl Streepovou či „Maska“ (1985), za ktorú si odniesla cenu z prestížneho festivalu v Cannes.
- Hudobná inovácia: V roku 1998 vydala revolučný hit „Believe“, v ktorom ako prvá v histórii využila počítačom modulovaný hlas. Skladba jej neskôr priniesla ocenenie Grammy.
- Módna ikona: Svojimi prepracovanými kostýmami udávala trendy, na čom mal obrovský podiel hollywoodsky návrhár Bob Mackie.
- Najvyššie pocty: Okrem Grammy za celoživotné dielo drží aj prestížne ocenenie Kennedyho centra (2018) za prínos americkej kultúre.
„Znova a znova si uvedomujem, že talent a vplyv, ktorý na mňa mal Bob Mackie, jednoducho nemajú konca.“
Súkromný život a neutíchajúca energia
Jej súkromie bolo rovnako sledované ako jej tvorba. Z manželstva so Sonnym Bonom (1964 – 1975) má syna Chaza Bona. Po rozvode sa opäť vydala, tentoraz za hudobníka Gregga Allmana (1975 – 1979), s ktorým má syna Elijaha Blue Allmana.
Cher dokazuje, že vek je v jej prípade len číslo. Aj vo svojich 80 rokoch zostáva relevantnou silou v šoubiznise, o čom svedčí aj obrovský záujem o jej pripravované memoáre, ktorých druhá časť by mala uzrieť svetlo sveta už v polovici novembra. Jej unikátna schopnosť neustále sa transformovať, udávať trendy a spájať generácie fanúšikov z nej robí nesmrteľnú bohyňu popu, ktorej odkaz bude žiť ešte dlhé desaťročia.