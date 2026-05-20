Americký Senát schválil uznesenie, ktorého cieľom je obmedziť právomoci prezidenta Donalda Trumpa pri možnom vedení vojny proti Iránu. Symbolický, no politicky významný krok ukázal na trhliny vnútri Republikánskej strany a potvrdil snahu zákonodarcov udržať zahraničné vojenské operácie pod prísnejšou kontrolou.
Snaha o návrat kontroly do rúk Kongresu
Zákonodarcovia z radov demokratov už od eskalácie napätia na Blízkom východe opakovane presadzovali hlasovanie o uzneseniach týkajúcich sa vojenských právomocí. Podľa tohto návrhu by prezident musel získať oficiálny súhlas Kongresu s vojenskou operáciou, alebo stiahnuť vojská. Zatiaľ čo republikáni mali dlhodobo dostatok hlasov na zamietanie, situácia sa teraz zmenila.
Kľúčové detaily hlasovania a historický kontext
- Pomer hlasov: Uznesenie postúpilo na ďalšie schvaľovanie vďaka výsledku 50 za a 47 proti, čo potvrdzuje podporu aj zo strany viacerých republikánov.
- Právny základ: Rezolúcia sa odvoláva na Zákon o vojnových právomociach z roku 1973, ktorý bol prijatý po konflikte vo Vietname s cieľom obmedziť dlhotrvajúce vojenské kampane bez súhlasu poslancov.
- Vnútropolitické napätie: Výsledok hlasovania odhalil rastúce napätie v prezidentovej strane, keďže zahraničné konflikty materiálne a finančne zaťažujú Spojené štáty.
Aké sú ďalšie kroky?
O návrhu zákona sa bude hlasovať v záverečnom čítaní, presný termín však zatiaľ nebol stanovený. Jeho ďalší priechod môže byť mimoriadne zložitý, keďže Snemovňu reprezentantov momentálne kontrolujú republikáni, ktorí v minulosti už podobné snahy zablokovali.
Ak by uznesenie predsa len prešlo oboma komorami a dostalo sa na podpis do Bieleho domu, s najväčšou pravdepodobnosťou narazí na tvrdý odpor a okamžité veto. Napriek tomu už samotné hlasovanie vysiela silný politický signál, že exekutíva nemá vo vojnových otázkach úplne voľné ruky, pričom otázka vojenskej pripravenosti USA a financovania konfliktov bude kľúčovou témou najbližších mesiacov.