Washington pokračuje v tlaku na svojich európskych spojencov. Americký viceprezident J. D. Vance uviedol na pravú mieru špekulácie o osude 4000 amerických vojakov, ktorí mali posilniť obranu Poľska. Ich nasadenie podľa neho nie je definitívne zrušené, ide len o odklad. Pri tejto príležitosti však do Európy vyslal jasný odkaz, ktorý odzrkadľuje dlhodobú bezpečnostnú politiku administratívy Donalda Trumpa – starý kontinent musí prevziať oveľa väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú obranu.
Rotácia vojsk alebo trvalé sťahovanie?
Rozruch na medzinárodnej scéne vyvolali minulotýždňové vyjadrenia amerických predstaviteľov, ktorí naznačili, že presun tisícok vojakov do Poľska bol zrušený. Tento krok analytici okamžite vyhodnotili ako ďalší zo série škrtov vlády prezidenta Donalda Trumpa, zameraných na znižovanie počtu amerických jednotiek na území európskych členských štátov NATO.
Vanceov tvrdý odkaz pre starý kontinent
Viceprezident J. D. Vance, ktorý je považovaný za jedného z najhlasnejších kritikov európskeho spoliehania sa na americkú vojenskú silu, tieto tvrdenia v utorok na brífingu v Bielom dome korigoval. Pripomenul, že šéf Bieleho domu už od svojho prvého funkčného obdobia neustále apeluje na európskych lídrov, aby do obrany investovali viac zdrojov.
„Musíme mať väčšiu suverenitu a viac Európy stojacej na vlastných nohách. To bude aj naďalej našou politikou v Európe,“
zdôraznil Vance kľúčovú americkú zahraničnopolitickú doktrínu.
Neistý cieľ a škrty v Nemecku
Na priamu otázku novinárov týkajúcu sa osudu spomínaných 4000 vojakov určených pre Poľsko, viceprezident odpovedal pragmaticky. Ide podľa neho o štandardný odklad pravidelnej rotácie vojenských jednotiek. Kam nakoniec títo vojaci zamieria, zostáva stále otvorené:
- Definitívne rozhodnutie o ich konečnom rozmiestnení zatiaľ nepadlo.
- Podľa Vancea existuje reálna možnosť, že budú presmerovaní niekam inam v rámci Európy.
- Washington je presvedčený, že Poľsko disponuje dostatočnými kapacitami na vlastnú obranu, a to najmä so zachovaním strategickej podpory zo strany USA.
Tieto vojenské manévre prichádzajú len krátko po tom, ako americké ministerstvo obrany začiatkom mája šokovalo spojencov oznámením, že Washington stiahne až 5000 vojakov z Nemecka.
Vyjadrenia J. D. Vancea potvrdzujú, že prístup USA k európskej bezpečnosti prechádza zásadnou transformáciou. Zatiaľ čo Poľsko dlhodobo patrí k najvernejším spojencom Washingtonu a do modernizácie armády investuje masívne prostriedky, ani to mu už zrejme negarantuje automatický prísun amerických posíl. Taktika neustáleho tlaku a dočasného zadržiavania vojenských kapacít má Európu donútiť k plnej vojenskej samostatnosti. Pre východné krídlo NATO to znamená, že sa bude musieť pripraviť na éru, v ktorej americký bezpečnostný dáždnik síce nezmizne, ale jeho prítomnosť sa bude podmieňovať omnoho prísnejšími požiadavkami.