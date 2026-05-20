Medzinárodná spolupráca v boji proti smrteľnej ebole sa naplno rozbehla. Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) potvrdilo, že Spojené štáty požiadali európskych spojencov o urgentnú pomoc pri zvládaní krízovej situácie. Nemecko a Česká republika prijmú na svoje územie amerických občanov, ktorí prišli v africkej Konžskej demokratickej republike (KDR) do blízkeho kontaktu s vírusom. Kým Praha hlási prípravu na izoláciu jedného z potenciálne nakazených v karanténe, v Berlíne už chystajú lôžko na priamu liečbu pre pacienta s potvrdenou nákazou.
Špeciálny transport pacientov do Európy
Podľa oficiálneho vyjadrenia zástupcov amerického CDC prebehne prevoz amerických občanov do špecializovaných zdravotníckych zariadení v Európe za prísnych bezpečnostných opatrení. Situácia sa aktuálne týka celkovo siedmich osôb.
Jeden občan USA, ktorý je už preukázateľne infikovaný vírusom eboly, bude na žiadosť Washingtonu transportovaný do Nemecka. Zázemie mu poskytne najväčšia európska univerzitná nemocnica Charité v Berlíne na svojom vysoko špecializovanom izolovanom oddelení.
Ďalších šesť osôb, ktoré sa nachádzali v epicentre a prišli do priameho kontaktu s nakazenými, sa momentálne len pripravuje na tranzit na starý kontinent.
„Tieto osoby cestujú do Európy a počas monitorovacej fázy budú v karanténe,“
vysvetlil počas telefonickej konferencie s novinármi predstaviteľ CDC. Zároveň spresnil, že z tejto šestice poputuje päť osôb do Nemecka a jedna osoba do Českej republiky.
Česko upokojuje verejnosť, prijíma Bulovka
České ministerstvo zdravotníctva v utorok prostredníctvom sociálnych sietí potvrdilo, že sa na núdzovú situáciu aktívne pripravuje. Občan USA bude po príchode okamžite prevezený do pražskej Fakultnej nemocnice Bulovka. Toto zdravotnícke zariadenie patrí k európskej špičke a špecializuje sa práve na zvládanie vysoko nebezpečných nákaz. Rezort zdravotníctva v tejto súvislosti dôrazne apeloval na obyvateľstvo a ubezpečil, že prijatie a prísna izolácia tejto osoby nepredstavuje pre občanov ČR absolútne žiadne bezpečnostné ani zdravotné riziko.
Smrtiaca bilancia z afrického epicentra
Prebiehajúca epidémia v africkej Konžskej demokratickej republike (KDR), ktorú Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila za medzinárodný stav núdze v oblasti verejného zdravia, naberá tragické rozmery. Konžský minister zdravotníctva Samuel Roger Kamba zverejnil mrazivé štatistiky z terénu:
- Epicentrum nákazy sa momentálne nachádza v odľahlej severovýchodnej provincii Ituri, ktorá hraničí s Ugandou a Južným Sudánom.
- Úrady evidujú už 513 podozrivých prípadov nákazy.
- Choroba si podľa najnovších odhadov vyžiadala už 131 ľudských životov.
Dobrou správou v tejto krízovej situácii je podľa predstaviteľa CDC fakt, že dostupné diagnostické testy sú pri detekcii tohto špecifického kmeňa eboly mimoriadne účinné. Americké CDC v regióne naďalej úzko spolupracuje s miestnymi, štátnymi aj kmeňovými zdravotníckymi orgánmi pri okamžitej izolácii pacientov, odbere vzoriek a dôkladnom testovaní podozrivých prípadov.
Skutočnosť, že Spojené štáty americké žiadajú o pomoc pri zvládaní biologickej hrozby Nemecko a Českú republiku, jasne podčiarkuje dôležitosť medzinárodnej medicínskej solidarity a existencie špičkových európskych pracovísk, akými sú berlínske Charité a pražská Bulovka. Hoci úrady uisťujú o absolútnej bezpečnosti transportných a karanténnych protokolov, prítomnosť vírusu s tak obrovskou smrtnosťou na európskom kontinente vždy vyvolá oprávnený rešpekt. Tristné štatistiky z provincie Ituri však pripomínajú, že skutočný boj s touto krízou sa neodohráva v sterilných izolačných komorách v Berlíne či Prahe, ale v chudobných a logisticky odrezaných kútoch Afriky, kde bez robustnej pomoci Západu počet obetí porastie nezadržateľným tempom.