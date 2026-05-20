Slovenskí hokejoví reprezentanti majú za sebou infarktový zápas na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. V utorňajšom súboji základnej B-skupiny vo Fribourgu udolali húževnaté Slovinsko 5:4 až po samostatných nájazdoch. Hoci naši hokejoví reprezentanti v zápase viackrát viedli a herne dominovali, o trojbodové víťazstvo prišli nešťastným gólom súpera len 30 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času. V lotérii nájazdov nakoniec hrdinsky rozhodol Kristián Pospíšil. Slováci tak po troch zápasoch držia na svojom konte skvelých osem bodov a výrazne sa priblížili k postupu do vytúženého štvrťfinále.
Divoká prestrelka s nešťastným záverom
Zverenci trénera Vladimíra Országha vlúpli do zápasu raketovo. Už v 2. minúte otvoril skóre duelu Adam Liška po brilantnej prihrávke Mislava Rosandiča. Slováci v prvej tretine herne drvili súperov, čo dokumentuje aj pomer striel 21:7, no Slovincom sa vďaka presilovke o dvoch hráčov podarilo vyrovnať Ograjenšekom. Ešte pred sirénou však vrátil nášmu tímu vedenie exportnou strelou Martin Chromiak.
Druhé dejstvo prinieslo obojstranne otvorený hokej a opätovnú efektivitu Slovinska. Na gól Tičara dokázal bleskovo odpovedať svojím premiérovým gólom na seniorskom šampionáte Filip Mešár a na sľubných 4:2 zvyšoval v presilovke Martin Faško-Rudáš. Slovinci sa však nevzdali, gólom Drozga v 38. minúte znížili a drámu vystupňovali v tretej tretine. Keď už sa zdalo, že Slováci tesný náskok ubránia, slovinský útočník Tičar v čase 59:30 pri hre bez brankára pretlačil puk za brankára Gajana a poslal duel do predĺženia.
V nastavenom čase gól nepadol a v samostatných nájazdoch excelovali slovenskí mladíci. Po góloch Okuliara a úspešnom blafáku Kristiána Pospíšila spečatil zisk cenného extra bodu chladnokrvným zakončením opäť Filip Mešár.
Tréner Országh neskrýval sklamanie
Hoci zisk dvoch bodov drží slovenský tím na popredných priečkach tabuľky, kormidelník národného tímu videl v predvedenom výkone vážne varovné prsty, najmä čo sa týka taktickej nedisciplinovanosti.
„Myslím si, že sme dnes jeden bod stratili. Samozrejme, sme vďační za každú výhru. Slovinci hrali rovnako ako proti Čechom, čakali na svoju šancu. My sme mali dosť šancí na to, aby sme preklopili víťazstvo na našu stranu už v druhej tretine. Každý bod sa však počíta, všetko máme vo svojich rukách. Dnes na šampionáte má každý dobré presilovky, hlavne Slovinci, na to si musíme dať pozor. Aj to je príčinou, prečo máme len dva body,“
zhodnotil pre TV JOJ hlavný tréner Vladimír Országh.
Fakty o zápase a priebežná tabuľka
Slovenská zostava prešla pred zápasom zmenou. Keďže definitívne padla možnosť príchodu hviezdneho Juraja Slafkovského, na súpisku bol dopísaný útočník Aurel Nauš, ktorý hneď naskočil do hry, zatiaľ čo Servác Petrovský zostal na tribúne.
- Slovinsko – Slovensko 4:5 po predĺžení a sam. nájazdoch (1:2, 2:2, 1:0 - 0:0, 0:1)
- Góly a asistencie: 16. Ograjenšek (Tičar, Čosič), 22. Tičar (Crnovič, Magovac), 38. Drozg (Gregorc, Sabolič), 60. Tičar (Drozg, Gregorc) – 2. Liška (Rosandič, Gajdoš), 19. Chromiak (Čederle, Gajdoš), 26. Mešár (Štrbák, Kňažko), 31. Faško-Rudáš (Liška, Mešár), rozh. nájazd K. Pospíšil.
- Zostava SR: Gajan – Gajdoš, Rosandič, Kmec, Koch, Štrbák, Kňažko, Radivojevič – Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil – Liška, Hrivík, Okuliar – Chromiak, Čederle, Sýkora – Mešár, Nauš, Kollár – Minárik.
- Rozhodcovia: MacFarlane (USA), Tscherrig (Švajč.) – 3146 divákov.
Priebežný stav v B-skupine:
Slovenský tím sa vďaka zisku dvoch bodov drží na skvelom druhom mieste hneď za stopercentnou Kanadou.
|Poradie
|Tím
|Zápasy
|V
|Vp
|Pp
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|16:4
|9
|2.
|SLOVENSKO
|3
|2
|1
|0
|0
|11:6
|8
|3.
|Česko
|3
|2
|0
|1
|0
|10:7
|7
|4.
|Nórsko
|3
|2
|0
|0
|1
|9:2
|6
|5.
|Švédsko
|3
|1
|0
|0
|2
|12:11
|3
|6.
|Slovinsko
|3
|0
|1
|1
|1
|7:11
|3
|7.
|Dánsko
|3
|0
|0
|0
|3
|4:15
|0
|8.
|Taliansko
|3
|0
|0
|0
|3
|1:14
|0
Zápas proti outsiderovi zo Slovinska ukázal dve tváre slovenského tímu. Na jednej strane stojí obrovská ofenzívna sila, dravosť mladíkov ako Mešár či Chromiak a výborná úspešnosť v samostatných nájazdoch. Na druhej strane však zdvihnutým prstom zostáva laxnosť v defenzíve a inkasovaný gól v power-play súpera, ktorý nás obral o dôležitý čistý trojbodový zápis. V extrémne vyrovnanej skupine, kde na chrbát Slovákom dýchajú Česi aj Nóri, môže mať stratený bod cenu zlata. Reprezentácia si teraz musí po dni voľna upratať defenzívne rady, pretože štvrtkový súper z Dánska (21. mája o 20.20 h) neodpustí slovenskej obrane žiadne podobné zaváhania.