Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok schválil strategický plán vojenských operácií na nasledujúci mesiac. Podľa hlavy štátu priniesol práve končiaci sa máj zásadný zlom a posun v mocenskej rovnováhe v prospech Kyjeva. Ukrajina sa po viac ako štyroch rokoch od začiatku ruskej invázie spolieha nielen na pevnejšiu obranu, ale aj na kreatívne ofenzívne operácie. Kľúčovú úlohu v oslabovaní vojnového stroja Kremľa zohrávajú bezpilotné drony, ktoré cielene likvidujú ruskú ropnú infraštruktúru. Ukrajina popri vojenských krokoch zintenzívňuje aj diplomaciu, pričom pozornosť vzbudzuje najmä snaha o dialóg s novou maďarskou vládou.
Posun v rovnováhe síl a kreatívne údery
Na utorkovom stretnutí s vojenským velením Volodymyr Zelenskyj oficiálne odobril plán ďalšieho postupu ukrajinských síl. Prezident zdôraznil, že Ukrajina v súčasnosti bráni svoje pozície s oveľa vyššou efektivitou a zároveň preberá iniciatívu prostredníctvom viacerých ofenzívnych operácií.
Za mimoriadne dôležitý faktor úspechu označil ukrajinské drony, ktoré operujú hlboko na nepriateľskom území. Tento mesiac sa ukázali ako vysoko účinné a podľa prezidenta by sa mali ich taktické možnosti ďalej rozvíjať.
„Tieto údery by sa mali ďalej rozvíjať kreatívnymi spôsobmi,“
dodal Zelenskyj k prebiehajúcej dronovej kampani.
Útoky na peňaženku Kremľa
Ukrajina, ktorá sa ruskej agresii bráni už viac ako štyri roky, zásadne zmenila stratégiu a vojnu čoraz častejšie prenáša priamo do Ruska. Hlavným terčom zintenzívnených útokov je strategická ropná infraštruktúra, ktorá predstavuje hlavný zdroj financovania ruskej armády. Kľúčové ciele ukrajinských bezpilotných lietadiel zahŕňajú:
- strategické rafinérie,
- ropné čerpacie stanice a prečerpávacie uzly,
- dôležité vývozné prístavy.
Cieľom týchto úderov je systematické narúšanie ruského exportu uhľovodíkov, čo priamo obmedzuje finančné toky slúžiace na predlžovanie vojny proti Ukrajine.
Diplomatická línia s Maďarskom
Vojenské operácie však nie sú jedinou prioritou Kyjeva na najbližšie obdobie. Ukrajinský prezident poukázal aj na chystané diplomatické iniciatívy. Zvláštny dôraz pritom položil na potrebu konštruktívneho dialógu s novou vládou v Maďarsku. Kyjev tak opätovne potvrdil svoj záujem o urovnanie sporov a udržiavanie dobrých a stabilných susedských vzťahov, čo je pre bezpečnosť západných hraníc kľúčové.
Vyhlásenia z Kyjeva jasne naznačujú, že Ukrajina po štyroch rokoch vyčerpávajúceho konfliktu nachádza nové spôsoby, ako asymetricky zasahovať ruské záujmy. Zameranie sa na ropný priemysel nespôsobuje Rusku len logistické problémy na fronte, ale zasahuje priamo jadro jeho ekonomiky. Paralelné snahy o urovnanie vzťahov s novým vedením Maďarska navyše svedčia o tom, že Kyjev chápe dôležitosť pevného európskeho zázemia pre udržanie svojho vojenského a politického tlaku. Najbližšie mesiace tak ukážu, či sa tento hlásený mocenský posun podarí pretaviť do reálnych strategických ziskov na bojisku i za diplomatickým stolom.