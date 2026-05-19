Diplomatické vyjednávanie medzi Washingtonom a Teheránom vstupuje do svojej finálnej a najkritickejšej fázy. Americký viceprezident J. D. Vance v utorok potvrdil, že obe strany dosiahli na rokovaniach výrazný pokrok a otvorenú vojnu si neželá ani jedna strana. Biely dom však jedným dychom varuje, že Spojené štáty majú pripravený tvrdý vojenský „Plán B“. Ak Irán počas Trumpovho krátkeho ultimáta nepristúpi na podmienky novej jadrovej dohody, raketové údery sa okamžite obnovia.
Veľký pokrok s hrozbou vojenského „Plánu B“
Americký viceprezident J. D. Vance vystúpil na brífingu v Bielom dome len krátko po tom, ako prezident Donald Trump šokoval vyhlásením, že odložil útok na Irán v hodine dvanástej a dal Teheránu len dva až tri dni na dohodu. Vance, ktorý osobne v apríli viedol americkú diplomatickú delegáciu na kľúčových rozhovoroch s Iránom v Pakistane, vidí situáciu nateraz optimisticky, no pragmaticky.
„Dosahuje sa veľa dobrého pokroku, ale my na tom budeme ďalej pracovať a nakoniec sa buď dohodneme, alebo nie,“
povedal novinárom viceprezident. Zároveň však jasne zadefinoval, čo sa stane, ak diplomatické úsilie počas najbližších desiatok hodín zlyhá:
„Sme v celkom dobrej situácii, ale existuje možnosť B, a tou je, že by sme mohli znovu začať vojenskú operáciu. Sme pripravení. Nechceme ísť touto cestou, ale prezident je ochotný a schopný ňou ísť, ak budeme musieť.“
Stopka pre jadrové zbrane a boj o ropný prieliv
Vance po rozhovore s Trumpom opätovne zdôraznil, kde leží absolútna červená čiara pre americkú administratívu. Vyjednávači USA sa sústreďujú najmä na nasledovné strategické okruhy:
- Zabránenie jadrovému dominu: Irán podľa Washingtonu nesmie nikdy získať jadrové zbrane. V opačnom prípade hrozí, že arzenál by chceli vlastniť aj ďalšie krajiny Perzského zálivu, čo by spustilo nebezpečné globálne preteky v zbrojení.
- Tlak na otvorenie ekonomiky: Trump čelí obrovskému medzinárodnému tlaku, aby dosiahol dohodu, ktorá opätovne spriechodní Hormuzský prieliv. Táto kľúčová námorná trasa je momentálne kvôli konfliktu uzavretá, čo drasticky ochromuje celosvetové dodávky ropy a komodít.
- Ruská stopa nateraz padá: Viceprezident dostal aj priamu otázku, či je v hre alternatíva, že by obohatený urán z Iránu prevzalo Rusko. „To nie je v súčasnosti plánom vlády Spojených štátov. Iránci to nespomenuli,“ reagoval rázne Vance.
Vyjadrenia J. D. Vancea len podčiarkujú hru s extrémne vysokými stávkami, ktorú momentálne Biely dom hrá. Washington si uvedomuje, že pokračujúce zablokovanie Hormuzského prielivu škrtí svetové trhy, čo vytvára tlak na samotného Donalda Trumpa a jeho domáce ekonomické sľuby. Ponuka mierového riešenia výmenou za absolútne jadrové odzbrojenie Teheránu je pre USA ideálnym scenárom. Avšak otvorená deklarácia pripravenosti na vojenský „Plán B“ vysiela iránskym lídrom jasný signál, že súčasný diplomatický odklad nie je prejavom slabosti, ale poslednou šancou pred spustením masívnej ofenzívy.