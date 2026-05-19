Ruský prezident Vladimir Putin pricestoval v utorok na kľúčovú dvojdňovú návštevu Pekingu. Jeho osobné stretnutie s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom prichádza vo vysoko napätom diplomatickom kontexte, keďže len niekoľko dní predtým ukončil svoju vlastnú návštevu Číny americký prezident Donald Trump. Ruská hlava štátu si so sebou priviezla masívnu delegáciu vplyvných politikov i biznismenov, čo potvrdzuje snahu Moskvy o ešte hlbšie pripútanie sa k ázijskej superveľmoci.
Nočný príchod s početnou delegáciou
Putinovo vládne lietadlo pristálo v čínskom hlavnom meste v utorok neskoro večer, krátko po 23.15 h miestneho času (17.15 h SELČ). Ruského lídra privítala podľa záberov zverejnených štátnou televíziou CCTV slávnostná vojenská kapela.
Zloženie ruskej výpravy jasne naznačuje, že nepôjde len o formálnu zdvorilostnú návštevu. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov ešte v pondelok avizoval, že prezidenta sprevádzajú najvyššie kádre štátu i obchodu. V delegácii sa nachádzajú:
- podpredsedovia ruskej vlády,
- mnohí kľúčoví ministri,
- vedúci predstavitelia ruských štátnych korporácií,
- lídri súkromných spoločností, ktoré aktívne pôsobia na trhu v Číne.
Strategické partnerstvo na stole
Hlavným bodom programu sú priame rokovania medzi Vladimirom Putinom a Si Ťin-pchingom. Lídri by mali podľa oficiálnych informácií diskutovať o aktuálnych bilaterálnych otázkach a primárne hľadať spôsoby, ako ešte viac prehĺbiť svoje strategické partnerstvo a hospodársku spoluprácu.
Zároveň sa štátnici nevyhnú ani kľúčovým medzinárodným a regionálnym témam, čo v súčasnej geopolitickej situácii nepochybne zahŕňa spoločné stanoviská k vojne na Ukrajine či celkové vymedzovanie sa oboch krajín voči vplyvu a politike Západu.
Cesty Vladimira Putina a Donalda Trumpa sa v Pekingu minuli len o niekoľko dní, čo z čínskeho hlavného mesta robí aktuálne najdôležitejšie dejisko svetovej diplomacie. Zatiaľ čo americký prezident sa snaží s Pekingom vyjednávať často z pozície obchodných hrozieb a ciel, ruský líder prichádza s cieľom upevniť ekonomickú záchrannú sieť pre svoju sankciami zmietanú krajinu. Čína tak opäť potvrdzuje pozíciu kľúčového globálneho hráča, ktorý dokáže suverénne a vo svoj prospech manévrovať medzi záujmami Washingtonu a Moskvy.