Americký prezident Donald Trump stupňuje tlak na Teherán. Len deň po tom, ako na žiadosť arabských spojencov v poslednej chvíli odvolal plánovaný vojenský úder, prichádza s novým, prísnym ultimátom. Irán má podľa šéfa Bieleho domu len niekoľko dní na to, aby pristúpil na dohodu o svojom jadrovom programe. V opačnom prípade Spojené štáty udrú už počas nadchádzajúceho víkendu.
Útok odvolaný v hodine dvanástej
Napätie na Blízkom východe naďalej eskaluje. Donald Trump v utorok pred novinármi v Bielom dome priznal, ako blízko bol svet k otvorenému vojenskému konfliktu. Podľa jeho slov chýbala už len jediná hodina do finálneho rozhodnutia spustiť masívnu ofenzívu.
„Chýbala už len hodina, aby som sa rozhodol, že dnes do toho ideme. Útoky by sa odohrávali už v tejto chvíli,“
vyhlásil americký prezident s tým, že operáciu včas zastavil.
Vojenskú akciu plánovanú na utorok sa rozhodol odložiť na základe urgentnej žiadosti kľúčových regionálnych partnerov. Spojené štáty tak chceli poskytnúť priestor na „vážne rokovania“ na podnet:
- Kataru,
- Saudskej Arábie,
- Spojených arabských emirátov.
Irán prosí o dohodu, čas vyprší cez víkend
Podľa Trumpa je aktuálna situácia taká, že iránski lídri priam prosia o uzavretie novej dohody. Washington je ochotný vyjednávať, no trpezlivosť Bieleho domu má jasné časové limity. Cieľom Spojených štátov zostáva absolútne zabránenie tomu, aby islamská republika získala jadrové zbrane.
Prezident špecifikoval, že Irán dostal na diplomatické riešenie len obmedzený časový úsek. Ak k dohode nedôjde, hrozba vojenského úderu sa opäť stane realitou:
- Ultimátum hovorí o dvoch až troch dňoch.
- Kritickým termínom je nadchádzajúci piatok, sobota alebo nedeľa.
- V krajnom prípade sa útok môže odohrať začiatkom budúceho týždňa.
Trumpova taktika maximálneho tlaku, pri ktorej strieda hrozbu bezprostrednej vojenskej sily s ponukou na rokovania, udržiava celý región v stave najvyššej pohotovosti. Odvolanie útoku na poslednú chvíľu svedčí o enormnom vplyve arabských spojencov na rozhodovanie Bieleho domu. Ak však Teherán v priebehu niekoľkých desiatok hodín nepristúpi na americké podmienky, Blízky východ môže čeliť konfliktu s nedozernými globálnymi následkami.