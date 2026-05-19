Slovenská vláda hasí rastúce obavy zamestnancov. Pripravované prorastové opatrenia, ktorých prvé návrhy z dielne podnikateľských zväzov unikli v posledných dňoch do médií, vyvolali ostrú reakciu odborov. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR aj rezort práce však zhodne ubezpečujú verejnosť, že žiadne kroky nepovedú k znižovaniu životnej úrovne ľudí. Vládni predstavitelia zo strany Hlas-SD deklarujú, že oslabovanie práv pracujúcich nedovolia a finálne slovo bude mať riadny legislatívny proces i sociálny dialóg.
Podnikateľské návrhy ešte neznamenajú zmenu zákonov
Hospodársky rezort vo svojom utorkovom vyhlásení zdôraznil, že zatiaľ ide len o čiastkové informácie a pracovné verzie. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR upozorňuje, že viaceré medializované plány v žiadnom prípade nereprezentujú finálne ani vládou schválené balíčky opatrení.
Šéfka rezortu hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) vysvetlila, že štát síce počúva hlas biznisu, no to neznamená okamžité pretavenie ich želaní do zákonov:
„Predkladanie návrhov zo strany podnikateľských zväzov a asociácií zamestnávateľov automaticky neznamená ich prijatie. Všetky podnety a požiadavky prechádzajú riadnym procesom posudzovania a vyhodnocovania zo strany vecne príslušných rezortov, ktoré nesú za jednotlivé oblasti kompetenčnú zodpovednosť.“
Ministerstvo v tejto súvislosti potvrdilo, že je plne pripravené naďalej pokračovať v konštruktívnej a férovej komunikácii so všetkými sociálnymi partnermi vrátane odbornej verejnosti.
Tvrdý postoj ministerstva práce a požiadavky odborov
Do diskusie rázne vstúpil aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD), ktorý sa postavil na stranu zamestnancov. Na vzniknuté napätie reagovali aj odborové organizácie, ktoré žiadajú dodržiavanie zabehnutých sociálnych procesov:
- Odmietavé stanovisko rezortu práce: Minister Erik Tomáš verejne prisľúbil, že nebude súhlasiť s absolútne žiadnymi návrhmi zo strany zamestnávateľov, ktoré by mali negatívny dopad na zamestnancov a ich doterajšie postavenie.
- Zásah odborárov: Predstavenstvo Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR vydalo ráznu požiadavku, aby vláda všetky plánované prorastové opatrenia povinne prerokovala na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR (tripartity), a to ešte predtým, než budú posunuté do ďalšieho legislatívneho schvaľovania.
Vyjadrenia oboch kľúčových ministrov za stranu Hlas-SD jasne ukazujú snahu o zachovanie sociálneho zmieru pred blížiacimi sa náročnými rokovaniami. Hoci štát nutne potrebuje naštartovať ekonomický rast a vychádzať v ústrety oprávneným požiadavkám zamestnávateľov, politická cena za oslabenie zamestnaneckých benefitov by bola pre súčasnú vládu príliš vysoká. Tripartitu tak zjavne čakajú mimoriadne tvrdé vyjednávania, kde sa budú hľadať kompromisy medzi nevyhnutným udržaním konkurencieschopnosti firiem a neprekročiteľnými červenými čiarami pri ochrane sociálnych štandardov pracujúcich.