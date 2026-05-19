Kauza otrávenej detskej výživy značky HiPP, ktorá šokovala strednú Európu, má ďalšiu dohru. Krajinský súd v rakúskom Eisenstadte v utorok rozhodol, že 39-ročný podozrivý muž pôvodom zo Slovenska zostane vo vyšetrovacej väzbe minimálne do polovice júna. Bývalý zamestnanec potravinárskeho gigantu čelí podozreniam z pokusu o závažné vydieranie a ublíženie na zdraví, keďže do príkrmov pre najmenších mal primiešať jed na potkany. Hoci obvinený vinu odmieta, súd vidí jasné riziko úteku a pokračovania v trestnej činnosti.
Hrozba úteku a zoznam obvinení
Krajinský súd v Eisenstadte predĺžil väzbu pre 39-ročného Slováka do 19. júna. Dôvodom je obava z úteku, zakrývania dôkazov a možného pokračovania v trestnej činnosti. O odvolaní, ktoré okamžite ohlásil jeho obhajca, bude v najbližšom čase rozhodovať vyšší krajinský súd vo Viedni.
Na utorkovom pojednávaní sa podľa súdu potvrdili viaceré vážne podozrenia z trestných činov:
- pokus o závažné vydieranie výrobcu detskej výživy HiPP,
- pokus o ťažké ublíženie na zdraví,
- falšovanie dokumentov.
K poslednému bodu – predloženiu falošných výplatných pások za účelom získania úveru – sa muž už stihol priznať. Naopak, prokuratúra na základe vyšetrovania stiahla pôvodné podozrenie zo všeobecného ohrozenia a rovnako vypustila prívlastok „úmyselné“ pri pokuse o ťažké ublíženie na zdraví.
Jed v mrkvovom pyré nebol smrteľný
Kľúčovým dôkazom v prípade je otrávený pohár detskej výživy s mrkvou a zemiakmi, ktorý vyšetrovatelia zaistili v spolkovej krajine Burgenland. Ten už prešiel podrobnou toxikologickou analýzou s dôležitým záverom.
Odborníci potvrdili, že dávka jedu na potkany v príkrme nebola pre dieťa životu nebezpečná. Napriek tomu bola dostatočne silná na to, aby malým deťom po konzumácii spôsobila zdravotné komplikácie, napríklad mierne vnútorné krvácanie.
Výhovorky na myši a cezhraničné vyšetrovanie
Vyšetrovatelia v Eisenstadte aktuálne čakajú na kľúčové laboratórne výsledky. Potrebujú totiž zistiť, či je jed na potkany zaistený v rakúskom obchode identický s látkou, ktorú našli pri domovej prehliadke v bydlisku podozrivého. Obvinený muž, ktorý v minulosti pre spoločnosť HiPP pracoval, obvinenia z vydierania striktne popiera.
„Mám v záhrade veľa myší,“
citoval rakúsky denník Kronen Zeitung slová podozrivého z jeho prvého výsluchu, ktorými vysvetľoval držbu toxickej látky. Jeho právny zástupca Manfred Arbacher-Stöger túto obhajobu doplnil tvrdením, že muž jed potreboval na prevádzku svojej farmy na Slovensku.
Prípad zďaleka nie je uzavretý a naberá medzinárodné rozmery. Rakúska prokuratúra uviedla, že koordinovane spolupracuje s úradmi na Slovensku a v Českej republike, kde sa ešte v apríli našli ďalšie štyri kontaminované poháre – po dva v každej krajine.
Kauza vydierania nadnárodnej spoločnosti HiPP ukazuje na extrémnu zraniteľnosť potravinového dodávateľského reťazca, obzvlášť v mimoriadne citlivom segmente detskej výživy. Aj keď toxikologické testy potvrdili, že množstvo jedu v zaistených pohároch nebolo smrteľné, už len samotná hrozba kontaminácie dokáže napáchať obrovské reputačné a ekonomické škody a vyvolať paniku medzi rodičmi. Úspešné doriešenie tohto prípadu bude teraz závisieť od úzkej cezhraničnej spolupráce rakúskych, slovenských a českých kriminalistov, ktorí musia nepriestrelne preukázať spojitosť medzi jedom z farmy podozrivého a kontaminovanými výrobkami v regáloch stredoeurópskych obchodov.