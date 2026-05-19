Protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru vykonáva od utorkových ranných hodín na viacerých miestach Slovenska policajnú akciu s krycím názvom Venátor.

Akcia súvisí s podozrením z korupčnej trestnej činnosti aj v súvislosti so správou jedného z národných parkov Slovenska. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.

V rámci zásahu prebieha viacero procesných úkonov vrátane domových prehliadok. Keďže ešte prebiehajú ďalšie zaisťovacie neodkladné úkony, nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ priblížila Vilhanová.