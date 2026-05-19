Vládna koalícia čelí prvej vážnejšej roztržke v otázke sociálnej politiky. Slovenská národná strana (SNS) vyzvala svojich partnerov, aby prehodnotili odmietavé stanovisko k mimoriadnemu zvyšovaniu dôchodkov pre najstarších seniorov. Rozhodnutie finančného výboru neschváliť pomoc pre ľudí nad 90 rokov označili národniari za nepochopiteľné.
Rozpor na finančnom výbore: Pomoc pre 25-tisíc seniorov stopnutá
Rozbuškou v koaličných vzťahoch sa stalo utorkové rokovanie Výboru NR SR pre financie a rozpočet. Poslanci strán Smer-SD a Hlas-SD na ňom odmietli podporiť novelu zákona o sociálnom poistení, ktorú predložila skupina zákonodarcov za SNS. Právna úprava sa pritom nachádza už v druhom čítaní a plénum o nej malo definitívne rozhodnúť na schôdzi, ktorá štartuje budúci utorok 26. mája 2026.
Cieľom predloženého návrhu je adresná finančná injekcia pre najstaršiu generáciu Slovákov. Národniari chcú pre seniorov zabezpečiť nasledovné parametre:
- Cieľová skupina: Opatrenie by sa priamo dotklo približne 25 000 občanov Slovenska, ktorí prekročili vekovú hranicu 90 rokov.
- Cieľová suma: Novela garantuje dorovnanie starobného dôchodku tejto skupiny obyvateľov na úroveň približne 824 eur mesačne.
- Hlavný účel: Zvýšenie príjmov má najstarším seniorom pomôcť zvládnuť prudko rastúce náklady na pobyt v zariadeniach sociálnych služieb a pokryť základné životné potreby.
Danko otvára koaličné rokovania, apeluje na sociálne svedomie partnerov
Vedenie SNS netají sklamanie z postoja svojich partnerov, ktorí sa dlhodobo profilujú ako garanti sociálnych istôt. „SNS považuje za nepochopiteľné, že pomoc tejto skupine občanov blokujú práve strany, ktoré sa dlhodobo označujú za sociálne orientované,“ reagovala strana vo svojom oficiálnom vyhlásení.
Do riešenia sporu sa v máji 2026 osobne zapája aj predseda národniarov Andrej Danko. Ten avizoval, že sa s oficiálnou žiadosťou o podporu zákona obráti priamo na lídrov zvyšných koaličných strán – premiéra a šéfa Smeru Roberta Fica a ministra vnútra, ktorý vedie Hlas-SD, Matúša Šutaja Eštoka.
Máj 2026 tak prináša zaujímavý politický paradox. Slovenská národná strana, ktorá v koalícii zvyčajne otvára skôr národné témy, sa tentoraz dostáva do pozície obhajcu sociálne slabých a tlačí na ľavicových partnerov zľava. Či Smer a Hlas ustúpia tlaku Andreja Danka, alebo návrh pre rozpočtovú zodpovednosť definitívne padne pod stôl, ukáže už budúcotýždňové hlasovanie v parlamente.