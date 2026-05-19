Okolo Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR prepukol ostrý koalično-opozičný konflikt. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová obviňuje rezort z toho, že vyhodil takmer 300 000 eur na propagáciu eurofondových projektov, ktoré v reálnom živote vôbec neexistujú. Ministerstvo sa bráni, že kampaň je povinná a peniaze by inak prepadli.
Tridsaťsekundové videá na „neexistujúce“ služby
Kritika opozície smeruje na komunikačnú kampaň v celkovej hodnote 286 590 eur. Tá mala pôvodne predstaviť zjednodušenie komunikácie so štátom v kľúčových životných situáciách – napríklad pri zmene trvalého bydliska, hľadaní práce či predaji nehnuteľnosti a auta. Podľa Veroniky Remišovej však štát v týchto oblastiach žiadne reálne digitálne vylepšenia pre občanov nezaviedol.
„Jediný výsledok, ktorý nám minister Samuel Migaľ zanechal v oblasti zlepšenia životných situácií, je, že síce nič neurobil, ale aspoň to nič spropagoval tridsaťsekundovými videami a zbytočnou reklamou,“ vyhlásila Remišová s tým, že pre podozrivé plytvanie plánuje oficiálne osloviť Európsku komisiu. Rezort ako ochutnávku kampane zatiaľ sprístupnil jeden videospot zameraný na e-prihlášky, zvyšný obsah nateraz nešpecifikoval.
Podozrivé zmluvy a tieň krajských volieb
Opozícia poukazuje aj na netransparentné pozadie celej zákazky, ktorú MIRRI SR rozdelilo v prvej polovici roka 2026 na dve časti:
- Kreatívny koncept: Prvá fáza na návrh produkcie stála 127 920 eur. Rezort na ňu v marci vystavil objednávku, no zmluvu dodnes nezverejnil.
- Samotná produkcia: Pred pár dňami ministerstvo podpísalo zmluvu na výrobu spotov za 158 670 eur. Zákazku získala agentúra, ktorá na trhu pôsobí len približne jeden rok.
Do debaty vstúpil aj šéf poslaneckého klubu hnutia Slovensko - Za ľudí Michal Šipoš. Ten naznačil, že masívna kampaň platená z verejných zdrojov môže maskovať skrytú politickú reklamu. Minister **Samuel Migaľ** (nezávislý) sa totiž podľa neho pripravuje na kandidatúru na predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK).
Ministerstvo: Ide o povinnú publicitu, inak by sme o peniaze prišli
Vedenie ministerstva investícií obvinenia z politického zneužitia či predraženia rázne odmieta. Rezort zdôraznil, že zverejnený reklamný šot neobsahuje žiadnu tvár, meno ani inú zmienku o ministrovi Migaľovi. Informovanie verejnosti o projektoch z Plánu obnovy a odolnosti je podľa nich pevnou súčasťou medzinárodných záväzkov.
„Propagácia plánu obnovy, komponentov, ktoré majú uľahčiť život v rámci digitalizácie štátnej správy, to je presne to, na čo boli použité peniaze, ktoré musíme na takýto účel použiť, pretože v opačnom prípade by sme o ne prišli,“ argumentuje minister Samuel Migaľ. Povinná publicita a informovanie o čerpaní európskych prostriedkov sú podľa neho štandardným legislatívnym postupom pri každom eurofondovom projekte.
Máj 2026 tak opäť otvára chronický problém slovenskej eurofondovej reality. Otázkou zostáva, či má štát investovať státisíce eur do propagácie vizuálnych konceptov a sľubov v čase, keď samotné digitálne služby pre občanov meškajú, alebo má ministerstvo pravdu, že formálne pravidlá Bruselu skrátka nepustia.