Napätie na slovenskej politickej scéne neklesá ani dva roky po tragických udalostiach v Handlovej. Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) dnes opätovne varoval, že spoločenská atmosféra je natoľko radikalizovaná, že krajine hrozí ďalší politicky motivovaný atentát. Vyzval opozíciu aj médiá na okamžitú deeskaláciu, pričom sám avizuje sériu súdnych žalôb.
Dva roky od Handlovej: Pokoj zbraní neprišiel
Vyhlásenie podpredsedu parlamentu prichádza len niekoľko dní po tom, čo si Slovensko pripomenulo druhé výročie útoku na predsedu vlády. Premiéra Roberta Fica v máji 2024 vážne postrelil útočník Juraj Cintula po výjazdovom rokovaní vlády. Koncom apríla 2026 Najvyšší súd SR definitívne uzavrel tento prípad, keď páchateľovi potvrdil 21-ročný trest odňatia slobody a skonštatoval, že išlo o útok s úmyslom poškodiť ústavné zriadenie štátu.
Hoci premiér v piatok 15. mája 2026 pri príležitosti tohto mementa verejne vyzval na pokoj a „mier zbraní“ v politickom súboji, uplynulý víkend ukázal pravý opak. Podľa Tibora Gašpara bol politický život v uplynulých dňoch ešte viac vyeskalovaný ako zvyčajne.
Podpredseda NR SR preto adresoval opozičnému spektru rázne varovanie:
„Vyzývam opozičných politikov, aby prestali so svojou rétorikou. Samozrejme, že to radikalizuje aj našich priaznivcov a voličov a ľahko sa môže stať, že nešťastie bude na druhej strane opozičného spektra, u nejakého predstaviteľa opozície.“
Od verbálnych útokov k súdnym žalobám
Gašpar zároveň poukázal na konkrétne výroky opozičných poslancov smerované voči jeho osobe, ktoré ho osobne zasiahli. Označil ich za nezdravú obsesiu a spôsob politického boja, ktorý prekračuje prípustné hranice demokratického dialógu.
Koalícia plánuje v máji 2026 reagovať na pretrvávajúcu verbálnu agresiu nasledovnými krokmi:
- Súdne dohry: Tibor Gašpar oficiálne avizoval, že pre hanlivé a útočné výroky na svoju adresu bude v najbližšom čase podávať civilné žaloby.
- Zásah orgánov: Súčasný stav rétoriky by mal byť podľa neho tvrdo odsúdený nielen slovne, ale potenciálne riešený aj orgánmi činnými v trestnom konaní (OČTK).
- Vlastná sebareflexia: Podpredseda parlamentu tvrdí, že k zmierneniu rétoriky a kontrole politickej expresivity pravidelne vyzýva aj svojich koaličných kolegov.
Šipoš: Atentát hrozí, ale nie na Fica
Šéf poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí Michal Šipoš v reakcii na vyjadrenia predstaviteľov Smeru-SD na utorkovej tlačovej konferencii uviedol, že v súčasnosti nehrozí atentát na premiéra Roberta Fica, ale na lídra Hnutia Slovensko Igora Matoviča, a to pre výroky europoslanca Ľuboša Blahu (Smer-SD). V tejto súvislosti podotkol, že Matovič na rozdiel od premiéra nemá ochranku, ostreľovačov či limuzínu.
Spolu s poslancom NR SR a exministrom vnútra Romanom Mikulcom (Slovensko - Za ľudí) okrem toho kritizovali, že Blaha má ochranku a limuzínu, ktorú mu platí štát. Žiadajú ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), aby zdôvodnil, prečo má Blaha ako europoslanec pridelenú ochranku.
Máj 2026 tak potvrdzuje, že hoci justícia definitívne potrestala páchateľa atentátu z roku 2024, hlboké rany a polarizácia v slovenskej spoločnosti zostávajú otvorené. Varovania pred ďalším násilím a hroziace súdne spory medzi poslancami naznačujú, že cesta k skutočnému politickému zmiereniu bude mimoriadne komplikovaná.