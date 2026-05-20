Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. preventívne sťahuje obľúbený potravinový výrobok zo svojho predaja. Dôvodom je nález cudzieho predmetu v jednom z balení. Reťazec kvôli ochrane zdravia zákazníkov sťahuje celú dotknutú šaržu.
Informácie o stiahnutom výrobku
Ako uviedla Petra Bártová z oddelenia kvality, stiahnutie z trhu sa týka bielej kyslej kapusty dodávateľa HORTI s.r.o., ktorá sa predáva pod privátnou značkou reťazca. Skontrolujte si, či nemáte doma produkt s týmito špecifikáciami:
- Názov: Metro Chef Kapusta kyslá biela 85 %
- Číslo artiklu (MAN): 85251
- Dátum minimálnej trvanlivosti (DMT): 25. 6. 2026
- Šarža: L107
- EAN kód: 8588008977903
- Obdobie predaja: Výrobok sa na pultoch nachádzal v čase od 24. apríla 2026 do 14. mája 2026.
Metro sťahuje z predaja kyslú kapustu, hrozí výskyt cudzieho predmetu v balení; Foto: metro.sk
Vedenie oddelenia kvality spoločnosti METRO ďalej zdôraznilo, že hoci situáciu preveruje priamo s dodávateľom, riziko výskytu nežiaduceho predmetu vo viacerých baleniach nie je možné stopercentne vylúčiť. Zákazníkov preto dôrazne žiadajú, aby kapustu nekonzumovali.
Peniaze vám vrátia aj bez bločku
Keďže veľkoobchod METRO obsluhuje primárne firemných zákazníkov, gastroprevádzky a maloobchodníkov, reťazec apeluje na kupujúcich, aby o tejto skutočnosti informovali aj svojich vlastných partnerov či koncových zákazníkov a prevzali od nich výrobky späť.
Podmienky vrátenia tovaru:
- Výrobok je možné vrátiť v ktoromkoľvek veľkoobchodnom stredisku METRO Cash & Carry SR najneskôr do 31. mája 2026.
- Po predložení nákupného dokladu vám budú v plnej výške vrátené peniaze.
- Ak predajný doklad nemáte, na recepcii pre zákazníkov môžete požiadať o výnimočné vystavenie duplikátu bloku, čo urýchli celý proces vrátenia.
„Za spôsobené nepríjemnosti sa vám ospravedlňujeme a veríme, že naša spolupráca bude aj naďalej pokračovať k obojstrannej spokojnosti,“ dodala Bártová.
Pozor aj na omáčku
METRO sťahuje z predaja aj známu čili omáčku od dodávateľa SNICO s.r.o. Dôvodom tohto kroku je zistenie stopového množstva arašidov v konkrétnej šarži. Tento silný alergén nie je uvedený na obale výrobku, čo môže predstavovať vážne zdravotné riziko pre alergikov.
Stiahnutie z trhu sa týka omáčky s týmito parametrami:
- Názov: SNICO Tabasco Sriracha 256 ml
- Kód produktu: 50572
- Dátum minimálnej trvanlivosti (DMT): 20. 12. 2026
- EAN kód: 11210697003
- Obdobie predaja: Výrobok ste si mohli na pultoch zakúpiť v čase od 14. januára 2026 do 6. mája 2026.
Z predaja sťahujú aj omáčku od dodávateľa SNICO, našli v nej stopové množstvo arašidov; Foto: metro.sk
Pokiaľ máte tento produkt s uvedeným dátumom spotreby doma alebo v sklade a trpíte alergiou na arašidy, nekonzumujte ho a nepoužívajte v gastroprevádzkach. V prípade, že ste si omáčku už kúpili, môžete ju vrátiť v niektorej z prevádzok reťazca Metro. Postup pri vrátení je rovnaký ako v prípade vyššie uvedenej kyslej kapusty.
Rovnakú omáčku v priebehu mája stiahla zo svojich pultov aj Billa. O prítomnosti alergénu v nej informoval aj Úrad verejného zdravotníctva SR, ktorý na to upozornila samotná spoločnosť SNICO.