Napätie medzi Ruskou federáciou a Severoatlantickou alianciou (NATO) dosahuje nové maximum. Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov v utorok otvorene varoval, že riziko priameho vojenského stretu neustále rastie. Prípadná konfrontácia by podľa neho mala pre svet katastrofálne následky. Moskva zároveň oznámila, že prehodnocuje svoje jadrové ciele v Európe.
Jadrové hrozby a francúzska stratégia
V rozhovore pre štátnu agentúru TASS ruský diplomat Sergej Riabkov ostro skritizoval európskych lídrov za to, že v ich rétorike čoraz častejšie rezonuje „hrozba intenzívnej vojny“ s Ruskom. Súčasnú eskaláciu podľa neho poháňajú provokatívne kroky Západu v oblasti nukleárnych zbraní.
Moskva v máji 2026 upriamila pozornosť predovšetkým na Paríž a jeho novú stratégiu jadrového odstrašovania, v rámci ktorej chce Francúzsko poskytnúť dáždnik aj svojim nejadrovým spojencom v Európe. Riabkov poslal európskym štátom tvrdý odkaz:
„V dôsledku rozšírenia operačnej zóny francúzskych jadrových síl na územie týchto európskych krajín sa tieto krajiny stávajú predmetom dôkladnejšieho skúmania našej armády zodpovednej za zabezpečenie strategického odstrašovania. Je zrejmé, že celková úroveň bezpečnosti týchto štátov sa v konečnom dôsledku nezvyšuje.“
Drony ako zámienka: Európske továrne sú na zozname cieľov
Ruská strana dlhodobo odmieta varovania západných spravodajských služieb, podľa ktorých by Moskva mohla do niekoľkých rokov zaútočiť na člena NATO. Kremeľ však jedným dychom dodáva, že vojnu na Ukrajine vníma ako širší konflikt s celým Západom a kvôli vojenskej pomoci Kyjevu opakovane hrozí jadrovým arzenálom.
Riziko zatiahnutia Európy do priameho konfliktu zvyšuje aj zapojenie európskeho priemyslu do dodávok pre ukrajinskú armádu. Kremeľ dráždi najmä fakt, že Ukrajina úspešne útočí hlboko v ruskom vnútrozemí pomocou bezpilotných lietadiel. Moskva preto pristúpila k bezprecedentnému kroku:
- Zoznam cieľov: Ruské ministerstvo obrany už v apríli zverejnilo oficiálny zoznam tovární v európskych štátoch, ktoré sa podieľajú na výrobe komponentov pre ukrajinské drony.
- Legitímne terče: Tieto priemyselné podniky na území suverénnych európskych štátov Rusko oficiálne definuje ako „legitímne ciele“ pre svoje ozbrojené sily.
- Priama účasť: Podľa ruskej vojenskej doktríny robí technologická a výrobná asistencia z európskych krajín priamych účastníkov konfliktu.
Máj 2026 tak prináša ďalšie nebezpečné posúvanie červených línií. Kým Aliancia deklaruje pripravenosť brániť každý centimeter svojho územia, Moskva do svojho strategického plánovania otvorene zahŕňa nové ciele v Európe a varuje pred globálnym jadrovým armagedonom.